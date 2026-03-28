''Vode Srpske'' pozvale na maksimalan oprez u narednim danima

Javna ustanova "Vode Srpske" pozvala je sve institucije, privredne subjekte i stanovništvo na maksimalan oprez u narednim danima, u cilju zaštite od mogućeg izlivanja vodotokova.

"S obzirom da je najavljen nastavak intenzivnih padavina u svim dijelovima Republike Srpske osim u Hercegovini, naše nadležne službe su u punoj pripravnosti i reaguju na terenu u skladu sa svojim ovlaštenjima", navedeno je u saopštenju "Voda Srpske".

Iz ove ustanove napominju da su tokom dana nadležne službe u više navrata intervenisale zbog nepovoljnog razvoja situacije na terenu.

Kako je navedeno, na području Prijedora bujični tokovi ugrožavaju priobalje dok je rijeka Sana za sada pod kontrolom.

Slična situacija je i u drugim dijelovima Republike Srpske gdje su veće rijeke u koritima dok probleme prave bujični tokovi.

Na području Prnjavora naglo je porastao vodostaj rijeke Vijake, kao i vodostaj u akumulaciji Drenova, a nizvodno na području Dervente i Broda i dalje je povišen vodostaj rijeke Ukrine.

"Zbog dotoka unutrašnjih voda porastao je i vodostaj u kanalskim mrežama u cijeloj Republici Srpskoj. Zahvaljujući ulaganjima Vlade Republike Srpske u čišćenje i rekonstrukciju kanalske mreže u proteklim godinama, posebno u zapadnom dijelu Republike Srpske, značajno je unapređeno funkcionalnost kanalskog sistema", ističe se u saopštenju.

Iz "Voda Srpske" napominju da se to najbolje pokazuje u aktuelnoj situaciji jer su kanali osposobljeni za prihvat velikih količina vode, čime se rasterećuju veći vodotokovi i sprečavaju veća izlivanja.

Na Majevičkom obodnom kanalu u Semberiji uklonjena je privremena pregrada koja je bila postavljena za potrebe izgradnje mosta na datoj lokaciji, kako bi se otvorio protok vode.

Javna ustanova "Vode Srpske" bila je primorana i da podnese prijavu nadležnim organima protiv jednog lica zbog ugrožavanja bezbjednosti i funkcionalnosti brane Drenova kod Prnjavora.

Lice čiji su inicijali S.S. postavilo je ribarske mreže na objektu brane, što u situaciji daljeg rasta vodostaja može dovesti do smanjenja funkcionalnosti preliva brane i ugrožavanja stabilnosti samog objekta.

"Nadležni iz `Vode Srpske` više puta tokom dana su zahtijevali od dotičnog lica da ukloni postavljene mreže, što je isti odbio da učini. Nakon toga, protiv istog je podnesena prijava nadležnim organima, sa naznakom hitnosti postupanja, a sve u cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara od štetnog djelovanja vode", dodaje se u saopštenju.