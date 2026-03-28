Privremeno obustavljanje protesta radnika "Nove Ljubije", evo šta je dogovoreno

ATV

28.03.2026

15:51

Протест радника "Нове Љубије", одбијају оброк
Sindikalna organizacija "Nova Ljubija" saopštila je danas da je sinoć nakon više od 24 sata provedenih u protestu glađu, skupština sindikata donijela odluku da privremeno obustavi proteste i da se radnici vrate svojim kućama.

"Odluka o konačnom prekidu protesta biće donesena nakon ispunjenja obećana koje su sinoć dobili od predsjednika SNSD-a, najveće političke stranke, koja ujedno ima najveći broj poslanika u Narodnoj skupštini RS", navodi se u saopštenju.

Dogovoreno je sledeće:

1) U ponedeljak ili najkasnije utorak potrebna finansijska sredstva za isplatu 6 plata koje su bili jedini zahtjev radnika biće prebačena na račun RŽR-a,koji je ujedno i manjinski vlasnik sa 49% kapitala u Novoj Ljubiji;

2) U sledećoj sedmici se trebaju prijaviti svi radnici koji prihvataju ovaj način isplate ili da potpišu izjave da ostaju u radnom odnosu;

3) U slučaju eventualnog pokretanja dijela proizvodnje prioritet su bivši radnici Nove Ljubije;

4) Do do 10.04. 2026.god.većinski vlasnik će isplatiti platu za mjesec mart i dio regresa;

5) Ostali dio eventualnih potraživanja radnici imaju mogućnost ostvariti kroz stečajni postupak.

U saopštenju se ističe da su 25.03.2026. godine na održanoj vanrednoj skupštini članovi skupštine u ime svih radnika donijeli jednoglasnu odluku da stupe u proteste glađu sa jedinim zahtjevom, a to je socijalno zbrinjavanje radnika kroz isplatu otpremnina u gore navedenom iznosu.

Gradovi i opštine

Prohodan put Kozarac-Mrakovica, službe na terenu

"Isto tako moramo napomenuti da bez obzira što je donijeta jednoglasna odluka o prekidu protesta i prihvatanju ponude, to ne obavezuje sve radnike da istu moraju prihvatiti", navodi se u saopštenju.

Više iz rubrike

Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Da li su intimni odnosi tokom posta grijeh?

8 h

0
Тимови Цивилне заштите у приправности

Društvo

Timovi Civilne zaštite u pripravnosti

9 h

0
Метеоролог упозорава: Стабилизације времена на видику

Društvo

Meteorolog upozorava: Stabilizacije vremena na vidiku

10 h

0
Ватрогасци евакуишу људе на Козари

Društvo

Akcija na Kozari: Vatrogasci evakuišu ljude

10 h

0

22

34

Vodostaj Vrbasa trenutno

22

24

Vodostaj Vrbanje trenutno, 28. mart

22

08

Vozač iz BiH imao udes sa električnim kamionom, šteta 400.000 evra

22

00

Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

21

53

Ovo će vas šokirati: Evo zbog čega vam konobar uz kafu donese čašu vode

