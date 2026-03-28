Meteorolog upozorava: Stabilizacije vremena na vidiku

Iako se vremenske prilike u Bosni i Hercegovini trenutno djelimično smiruju, potpuna stabilizacija još nije na vidiku. Meteorolog Nedim Sladić pojašnjava da je glavnina padavina već prošla, ali da to ne znači kraj nestabilnog perioda.

U narednim danima očekuje se kratkotrajno smirivanje vremena, posebno u pojedinim dijelovima zemlje, dok će istočni krajevi i dalje imati uslove za susnježicu i snijeg. Ipak, takvo stanje neće dugo trajati.

Početkom sedmice slijedi novi prodor hladnog vazduha koji će donijeti dodatnu vlagu i nove padavine, posebno tokom utorka i srijede. Temperature će ostati niže od prosjeka za ovo doba godine, što dodatno potvrđuje da zima još uvijek nije u potpunosti završena.

Prema njegovim riječima, stabilnije vremenske prilike ne treba očekivati u narednih sedam do osam dana. Ovakva situacija, kako ističe, posljedica je ranijeg toplijeg perioda tokom februara i prve polovine marta.

Osim vremenskih oscilacija, posebna pažnja usmjerena je i na moguće posljedice po vodostaje rijeka. Nakon sušnijeg perioda, nove padavine i postojeći snježni pokrivač mogli bi uzrokovati povećanje nivoa voda, posebno na sjeveru Bosne.

Sladić upozorava da postoji rizik od pojave bujica, naglašavajući potrebu za praćenjem situacije u narednim danima, uz nadu da neće doći do ozbiljnijih scenarija, prenosi N1.