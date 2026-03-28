Drama u BiH: Više porodica odsječeno od svijeta

Više od 8 porodica u selima Daštansko i Višnjici nalazi se u teškoj situaciji – bez struje i vode, a telefonske linije su u prekidu.

Među ugroženima su starije osobe, bolesni i djeca, koji su trenutno potpuno odsječeni od ostatka naselja, piše "Crna hronika".

Mještani apeluju na nadležne službe da hitno reaguju i pruže pomoć!

Podsjećamo snijeg koji je zahvatio veći dio Bosne i Hercegovine izazvao je ozbiljne probleme u saobraćaju, ali i dodatno otežao život građanima, posebno onima koji žive u udaljenim i ruralnim područjima.

Zbog snježnih padavina i niskih temperatura, brojne saobraćajnice su otežano prohodne, dok su na pojedinim dionicama zabilježeni zastoji, odroni i potpune obustave saobraćaja. Vozači se suočavaju s klizavim kolovozima i smanjenom vidljivošću, a nadležne službe apeluju na maksimalan oprez i obaveznu zimsku opremu.

Ipak, najteža situacija zabilježena je u selima i manjim naseljima van većih gradova, gdje su pojedine porodice ostale gotovo odsječene od svijeta. Zbog snijega i neprohodnih puteva, otežan je pristup osnovnim životnim potrepštinama, a dodatni problem predstavlja i nestanak električne energije i telefonskog signala.

Posebno su ugroženi stariji i bolesni građani, kao i porodice s malom djecom, koji se nalaze u izolaciji i bez mogućnosti brzog dolaska do medicinske pomoći.

Mještani iz više krajeva apeluju na nadležne službe da hitno reaguju i osiguraju prohodnost puteva, kao i osnovne uslove za život.

Nadležne institucije najavljuju intenziviranje rada na terenu, ali upozoravaju da će vremenske prilike i dalje otežavati sanaciju stanja.

Građanima se savjetuje da bez prijeke potrebe ne kreću na put, te da prate upute nadležnih službi, dok se situacija na terenu ne stabilizuje.