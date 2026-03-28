Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti

28.03.2026

09:25

Danas će u BiH preovladavati pretežno oblačno vrijeme, u Bosni sa kišom i snijegom.

Više padavina u centralnim i sjevernim područjima Bosne.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne na jugu Hercegovine smanjenje oblačnosti U nižim područjima Bosne sa kišom ili susnježicom, a u višim snijeg, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći, u većem dijelu zemlje, se očekuje kiša, a na planinama snijeg.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima se očekuje kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnje temperature narednih dana do -3 do -1 stepen, saopštili su iz FHMZ.

Objavljena mapa

U narednim danima očekuje se značajan porast vodostaja na rijekama u sjevernom dijelu Bosne i u slivu rijeke Save, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.

Umjerene do jake padavine, kiša i snijeg, će se nastaviti i tokom vikenda u većem dijelu Bosne, s tim i potencijalna opasnost za lokalno poplave. Vrhunac vodostaja se prognozira za nedjelju i ponedjeljak.

"Svakako pratite šta će reći naše nadležne službe, ovo je samo prognoza modela koja se može a i ne mora ostvariti“, navodi se u objavi.

