Logo
Large banner

Danas slavimo sveca čije ime znači ljubav

Autor:

ATV

28.03.2026

08:03

Komentari:

0
Данас славимо свеца чије име значи љубав
Foto: ATV

Vjernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju dan Svetog Agapija. Njegovo ime potiče od grčke riječi "agape", što znači ljubav - ljubav Božju prema ljudima i ljubav čovjeka prema bližnjima.

Veoma rano je u svom životu izabrao put hrišćanske predanosti, odlučan da svoje vrijeme, snagu i sposobnosti posveti služenju Bogu i ljudima.

Sveti mučenik Agapije i sedmorica s njim datum je na koji se crkva sjeća osmorice hrišćanskih svetitelja koji su postradali u Kesariji za vrijeme vladavine cara Dioklecijana. Ostali sveci, sem Agapija, bili su još sasvim mladi ljudi, još uvijek nisu bili ni kršteni vodom, pa je njihovo krštenje bilo krvlju, piše Žena Blic.

Tih sedmorica mladića gledali su kako svakodnevno muče hrišćane i kako oni herojski podnose te muke, te su i sami poželjeli da im se priključe. Vezali su sami sebi ruke i takvi došli pred kneza Urbana izjašnjavajući se kao hrišćani. Pridružio im se i Agapije i zbog svoje hrišćanske vere svi su pogubljeni 303. godine.

Poznat je po svojoj požrtvovanosti i milosrđu prema siromašnima, bolesnima i nevoljnima. Sveti Agapije je smatrao da prava vjera nije samo u molitvi, nego u konkretnim djelima ljubavi i pomoći onima kojima je potrebna. Zbog toga su ga ljudi obožavali kao učitelja i vodiča, a njegova prisutnost donosila je utehu i nadu svima koji su ga poznavali.

Agapije je uzet kao primjer učitelja iskrenih emocija i njihove važnosti za svakog od nas.

Ljubav prema ma kome ili ma čemu, čak i prema samome sebi, može kod čovjeka vremenom ohladiti ili sasvim se izgubiti, pa i u mržnju se prevratiti. No ljubav čovjekova prema Bogu, jednom zadobijena i utvrđena, teško hladni, sem ako neko već ne siđe s pameti. U onom prvom slučaju čovjek umanjuje ili briše svoju ljubav ili zbog promjena u sebi ili zbog promena u ljubavnim predmetima. U ovom drugom slučaju čovjek može da umanji svoju ljubav, prema Bogu, samo i jedino zbog promena u sebi, a nikako zbog promjena u Bogu. Iz ljubavi su apostoli svršili svoju trku i iz ljubavi su mučenici prolili krv, samo da ne izgube Hrista.

Sve je to ljepše i jasnije izrazio sv. Isak Sirin govoreći: “Ima ljubavi slične potoku od kiše, koji prestaje ubrzo po prestanku kiše. Ali ima ljubavi slične izvoru koji izbija iz zemlje, i koji nikad ne prestaje. Prva je ljubav čovječanska, a druga božanska.”

Da biste spoznali pravu ljubav važno je da danas odete u ckrvu i pomolite se Svetom Agapiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Снијег угасио струју за 50.000 грађана БиХ

Društvo

Snijeg ugasio struju za 50.000 građana BiH

12 h

0
Вршњачко насиље захтијева системско рјешавање

Društvo

Vršnjačko nasilje zahtijeva sistemsko rješavanje

14 h

0
Снијег у Херцеговини

Društvo

Zbog snijega u prekidu saobraćaj na ovim dionicama

15 h

0
Облине падавине и талас захлађења: До када ће трајати временске непогоде?

Društvo

Obline padavine i talas zahlađenja: Do kada će trajati vremenske nepogode?

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

12

02

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

11

58

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

11

57

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

11

54

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner