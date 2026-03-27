Zbog snijega u prekidu saobraćaj na ovim dionicama

Zbog snijega na kolovozu u prekidu je saobraćaj na magistralnim putevima Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled i Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog većeg odrona, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci kod kamenoloma.

Na ostalim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija otežano ili usporeno, a iz AMS posebnu pažnju skreću na dionice u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Osim odrona, postoji opasnost i od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz, pa je neophodna maksimalno oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostajnica, Svilaj, Velika Kladuša i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.