Zbog snijega u prekidu saobraćaj na ovim dionicama

ATV

27.03.2026

20:54

Снијег у Херцеговини
Foto: Facebook/Screenshot

Zbog snijega na kolovozu u prekidu je saobraćaj na magistralnim putevima Vlasenica-Han Pijesak preko prevoja Han Pogled i Zvornik-Tuzla preko prevoja Crni vrh, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog većeg odrona, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Lopare, na dionici Tobut-Vukosavci kod kamenoloma.

снијег киша саобраћај

Obline padavine i talas zahlađenja: Do kada će trajati vremenske nepogode?

Na ostalim putevima u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija otežano ili usporeno, a iz AMS posebnu pažnju skreću na dionice u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Osim odrona, postoji opasnost i od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz, pa je neophodna maksimalno oprezna vožnja, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

илу-снијег-22022026

Region

Porodica sa malim djetetom satima bila zaglavljena u snijegu

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod, Kostajnica, Svilaj, Velika Kladuša i Orašje pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, a na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

AMS RS

stanje na putevima

Snijeg

Pročitajte više

Republika Srpska

Dodik poručio: Radnici Nove Ljubije dobijaju šest plata

2 h

8
Hronika

Muškarac ostao bez oka usred žestoke tuče

2 h

0
Srbija

Američki vojnici žele da pređu u pravoslavlje

2 h

0

Više iz rubrike

Društvo

Obline padavine i talas zahlađenja: Do kada će trajati vremenske nepogode?

2 h

0
Društvo

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 25. kolu

2 h

0
Društvo

U ponedjeljak počinje Cvjetna nedjelja: Jedan običaj se posebno odnosi na žene koje žele da zatrudne

5 h

0
Društvo

Sutra još obilnije padavine

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Ovaj napitak popijte prije spavanja i kilogrami će se topiti dok spavate

22

50

Za ove znakove će 31. mart biti sudbonosan

22

43

Žena iz BiH osuđena zbog smrti tinejdžerke

22

40

Uhapšen čuveni Tajger Vuds

22

37

Vodostaj naglo raste: Moguće izlivanje Miloševice u naseljima u Prijedoru

