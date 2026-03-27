Sutra još obilnije padavine

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa obilnijim padavinama u većini krajeva, dok će u Hercegovini uglavnom biti suvo.

U nižim predjelima padaće kiša i susnježica, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje snijeg.

Tokom jutra padavine će biti intenzivnije širom zemlje, a u nastavku dana će postepeno slabiti, prvo na sjeveru i krajnjem zapadu, dok će se na istoku zadržati jače padavine uz porast snježnog pokrivača.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na sjeveru i sjeverozapadu uz olujne udare sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima do minus četiri, dok će maksimalna iznositi od jedan stepen na istoku i jugozapadu do devet na sjeveru, na jugu do 14, a u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. U Hercegovini pada kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Mrakovica minus dva, Drinić i Kneževo minus jedan, Mrkonjić Grad, Bihać i Tuzla nula, Banjaluka, Doboj, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Sokolac, Han Pijesak, Bugojno, Livno, Sanski Most i Sarajevo jedan, Ribnik, Čemerno, Drvar i Zenica dva, Gacko i Srebrenica tri, Srbac i Foča četiri, Bijeljina, Višegrad i Rudo šest, Bileća, Trebinje i Mostar 10 stepeni Celzijusovih.