Sutra još obilnije padavine

ATV

27.03.2026

15:17

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa obilnijim padavinama u većini krajeva, dok će u Hercegovini uglavnom biti suvo.

U nižim predjelima padaće kiša i susnježica, dok se u brdsko-planinskim krajevima očekuje snijeg.

policija udes lazarevo

Hronika

Policajcu iz Banjaluke tri godine zatvora zbog smrti kolege

Tokom jutra padavine će biti intenzivnije širom zemlje, a u nastavku dana će postepeno slabiti, prvo na sjeveru i krajnjem zapadu, dok će se na istoku zadržati jače padavine uz porast snježnog pokrivača.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na sjeveru i sjeverozapadu uz olujne udare sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od nula do šest stepeni Celzijusovih, u višim predjelima do minus četiri, dok će maksimalna iznositi od jedan stepen na istoku i jugozapadu do devet na sjeveru, na jugu do 14, a u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.

илу-спавање-10102025

Zdravlje

Evo kako vam 11 minuta sna dnevno može spasiti život

U Republici Srpskoj i FBiH preovladava oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. U Hercegovini pada kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Mrakovica minus dva, Drinić i Kneževo minus jedan, Mrkonjić Grad, Bihać i Tuzla nula, Banjaluka, Doboj, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor, Sokolac, Han Pijesak, Bugojno, Livno, Sanski Most i Sarajevo jedan, Ribnik, Čemerno, Drvar i Zenica dva, Gacko i Srebrenica tri, Srbac i Foča četiri, Bijeljina, Višegrad i Rudo šest, Bileća, Trebinje i Mostar 10 stepeni Celzijusovih.

Pročitajte više

Кореографија Делија на утакмици Звезда - Лил

Fudbal

UEFA krvnički kaznila Zvezdu zbog koreografije Svetog Simeona

2 h

1
Додик: Српска ће ријешити проблем "Нове Љубије", оправдани захтјеви радника

Republika Srpska

Dodik: Srpska će riješiti problem "Nove Ljubije", opravdani zahtjevi radnika

2 h

7
Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

Svijet

Tuga! Preminula djevojka (20) nakon proslave rođendana

2 h

0
тенис

Tenis

Marija Sakari stiže u Banjaluku na "Bili Džin King kup"

2 h

0

Više iz rubrike

М: тел телефони

Društvo

Lojalnost koja se isplati: m:tel korisnici sada još lakše do novog telefona

2 h

1
Вода ријека

Društvo

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

4 h

0
Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај

Društvo

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne za saobraćaj

5 h

0
На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију

Društvo

Na snazi narandžasti meteoalarm: Posebno upozorenje za jednu regiju

5 h

0

Dekan Filozofskog fakulteta na saslušanju povodom smrti studentkinje

Radnici "Nove Ljubije" nastavljaju štrajk

Poslao Seki Aleksić sliku polnog organa od 22 cm, ona mu brutalno odgovorila: ''Imam mnogo veći u kući''

Ko u Srpskoj ima pravo na povrat novca za gorivo

Vlada Srpske se odrekla akciza: Evo koliko će građani dobiti povrata

