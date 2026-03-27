Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne za saobraćaj

27.03.2026

11:52

Све дионице ауто-путева у Републици Српској проходне за саобраћај
Foto: Srna

Sve dionice auto-puteva u Republici Srpskoj prohodne su za saobraćaj, uprkos obilnim snježnim padavinama, a vozačima se skreće pažnja da voze oprezno i pridržavaju se saobraćajnih propisa, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Vozi se po mokrom kolovozu, a iz "Autoputeva" su naglasili da je neophodno brzinu kretanja prilagoditi uslovima na putu, te pratiti promjenjivu saobraćajnu signalizaciju i preporuke o smanjenju brzine na pojedinim dijelovima.

- To se posebno odnosi na lokalitete u usjecima i na mikroklimatskim specifičnim dijelovima, kao što je područje naselja Potočani, gdje je zabilježeno privremeno zadržavanje snijega na kolovozu - navedeno je u saopštenju.

Dodali su da su ove pojave lokalnog karaktera i odnose se na kraće dionice do približno dva kilometra.

Naglašeno je da ni u jednom trenutku nije došlo do obustave saobraćaja, niti je bilo koja dionica bila neprohodna.

- Ekipe zimske službe su kontinuirano na terenu i preduzimaju sve potrebne mjere, kako se bi se održala prohodnost i bezbjedno odvijanje saobraćaja - istakli su iz Autoputeva.

Podsjetili su da je juče mobilisana zimska služba s obzirom na najave meteorologa o naglom pogoršanju vremena i obilnim snježnim padavinama.

Mobilisano je osam kamiona, posipač i 10 pomoćnih radnika, a dežurstvo će trajati do subote ujutro, odnosno do prestanka padavina.

Na skladištima u centrima za održavanje i kontrolu saobraćaja u Laktašima i Kladarima, dovoljne su količine soli i drugog posipnog materijala, tako da ekipe zimske službe spremno dočekuju i ove padavine, napomenuto je u saopštenju.

Autoputevi RS

autoputevi

