Na snazi narandžasti meteoalarm: Posebno upozorenje za jednu regiju

Meteoalarm je u BiH izdao narandžasto upozorenje zbog vjetra, kiše i snijega, koji se očekuju i sutra.

Očekuje se pojačan, povremeno i olujni vjetar južnog i jugoistočnog smjera, sa udarima između 40 i 75 kilometara na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne očekuje se promjena smjera vjetra na zapadni.

Posebno nepovoljni vremenski uslovi prognozirani su za Krajinu, gdje se očekuje između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom. Kiša će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, a na planinskim prevojima očekuje se formiranje snježnog pokrivača.