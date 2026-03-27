Na snazi narandžasti meteoalarm: Posebno upozorenje za jednu regiju

ATV

27.03.2026

11:31

На снази наранџасти метеоаларм: Посебно упозорење за једну регију
Foto: Srna

Meteoalarm je u BiH izdao narandžasto upozorenje zbog vjetra, kiše i snijega, koji se očekuju i sutra.

Očekuje se pojačan, povremeno i olujni vjetar južnog i jugoistočnog smjera, sa udarima između 40 i 75 kilometara na čas, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne očekuje se promjena smjera vjetra na zapadni.

Posebno nepovoljni vremenski uslovi prognozirani su za Krajinu, gdje se očekuje između 30 i 70 litara kiše po metru kvadratnom. Kiša će postepeno prelaziti u susnježicu i snijeg, a na planinskim prevojima očekuje se formiranje snježnog pokrivača.

