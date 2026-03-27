Logo
Large banner

Agencija za agrarna plaćanja Srpske: Odobreno više od 12,7 miliona litara dizela

Autor:

ATV

27.03.2026

10:00

Komentari:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske izvršila je drugi obračun regresiranog dizel goriva, kojim je obuhvaćeno 3.459 korisnika, navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Po ovom obračunu odobrena je kupovina 3.604.135 litara goriva, a ukupna vrijednost regresa iznosi 2,88 miliona KM.

Korisnici kojima je u drugom obračunskom periodu odobren regres za dizel gorivo, mogu od danas preuzimati zahtjeve i kupovati gorivo kod ovlaštenih distributera.

Do sada je, kroz dva obračunska perioda, odobreno 12.773.322,95 litara dizel goriva za 11.567 korisnika, za šta će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojiti 10,22 miliona KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

Agencija za agrarna plaćanja

regresirano gorivo

dizel

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Снијег у Херцеговини

Društvo

Snijeg napravio probleme u Hercegovini: Više sela bez struje

4 h

0
Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ": Огласио се Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Društvo

Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH": Oglasio se Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

4 h

4
"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Društvo

"Jevreji u SAD su promovisanje Sarajevska hagade od bošnjačkih političara doživjeli kao ismijavanje"

4 h

1
Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације

Društvo

Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

5 h

10

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

13

34

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

13

28

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

13

20

Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

13

14

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner