Agencija za agrarna plaćanja Srpske: Odobreno više od 12,7 miliona litara dizela

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske izvršila je drugi obračun regresiranog dizel goriva, kojim je obuhvaćeno 3.459 korisnika, navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Po ovom obračunu odobrena je kupovina 3.604.135 litara goriva, a ukupna vrijednost regresa iznosi 2,88 miliona KM.

Korisnici kojima je u drugom obračunskom periodu odobren regres za dizel gorivo, mogu od danas preuzimati zahtjeve i kupovati gorivo kod ovlaštenih distributera.

Do sada je, kroz dva obračunska perioda, odobreno 12.773.322,95 litara dizel goriva za 11.567 korisnika, za šta će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izdvojiti 10,22 miliona KM.