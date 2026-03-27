Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

Radnici prijedorske Nove Ljubije koji su juče krenuli u protest, proveli su noć u Centralnoj radionici u Prijedoru i na dvije lokacije u Omarskoj, kantinama na kopu i mjestu gdje se prerađuje ruda.

Jutros poručuju da neće odustati od zahtjeva da dobiju otpremnine jer će u suprotnom, kažu, završiti na ulici kao socijalni slučajevi.

Sindikat Nove Ljubije saopštio je juče da je 95 odsto od 578 radnika podržalo protest glađu.

Kažu da su se na taj korak odlučili nakon što je novi vlasnik, pokrenuo stečajni postupak i nakon toga zaustavio proizvodnju.

Radnici strahuju za egzistenciju i očekuju pomoć od nadležnih. Od protesta glađu, navode, neće odustati dok se ne ispuni zahtjev za socijalno zbrinjavanje radnika.