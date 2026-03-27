Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

Autor:ATV
27.03.2026
08:35
Komentari:3
Radnici prijedorske Nove Ljubije koji su juče krenuli u protest, proveli su noć u Centralnoj radionici u Prijedoru i na dvije lokacije u Omarskoj, kantinama na kopu i mjestu gdje se prerađuje ruda.
Jutros poručuju da neće odustati od zahtjeva da dobiju otpremnine jer će u suprotnom, kažu, završiti na ulici kao socijalni slučajevi.
Društvo
Sindikat Nove Ljubije saopštio je juče da je 95 odsto od 578 radnika podržalo protest glađu.
Kažu da su se na taj korak odlučili nakon što je novi vlasnik, pokrenuo stečajni postupak i nakon toga zaustavio proizvodnju.
Društvo
Radnici strahuju za egzistenciju i očekuju pomoć od nadležnih. Od protesta glađu, navode, neće odustati dok se ne ispuni zahtjev za socijalno zbrinjavanje radnika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
00
09
57
09
55
09
50
09
36
Trenutno na programu