Logo
Large banner

Radnici "Nove Ljubije" ne odustaju od zahtjeva: Noć proveli na tri lokacije

Autor:

ATV

27.03.2026

08:35

Komentari:

3
Радници "Нове Љубије" не одустају од захтјева: Ноћ провели на три локације
Foto: screenshot / rtrs

Radnici prijedorske Nove Ljubije koji su juče krenuli u protest, proveli su noć u Centralnoj radionici u Prijedoru i na dvije lokacije u Omarskoj, kantinama na kopu i mjestu gdje se prerađuje ruda.

Jutros poručuju da neće odustati od zahtjeva da dobiju otpremnine jer će u suprotnom, kažu, završiti na ulici kao socijalni slučajevi.

Protest radnika u Prijedoru: Odbijaju obroke "Nove Ljubije"

Sindikat Nove Ljubije saopštio je juče da je 95 odsto od 578 radnika podržalo protest glađu.

Kažu da su se na taj korak odlučili nakon što je novi vlasnik, pokrenuo stečajni postupak i nakon toga zaustavio proizvodnju.

Kraj rudarenja u Omarskoj: Radnici protestuju, sudbina u rukama Suda

Radnici strahuju za egzistenciju i očekuju pomoć od nadležnih. Od protesta glađu, navode, neće odustati dok se ne ispuni zahtjev za socijalno zbrinjavanje radnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RŽR "Ljubija"

Ljubija

Nova Ljubija

Rudnik željezne rude Ljubija

Komentari (3)
Large banner

Sindikat "Nove Ljubije": Protest radnika, odbiće obroke, zahtjev jasan

Sudbina 12 hiljada radnika stala u jednu odluku - hoće li se zaštiti domaća proizvodnja?

Minić sa predstavnicima "Nove Ljubije", evo šta je zaključeno

Velaula: Nismo zvanično obaviješteni o prijedlogu za pokretanje stečaja "Nove Ljubije"

Snijeg ne prestaje padati: Evo kakvo je stanje širom Srpske

Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije

Na ovom dijelu puta obustavljen saobraćaj za teretna vozila

Pokolj Srba u Sijekovcu ledi krv u žilama: 34 godine od monstruoznog zločina

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

09

57

09

55

09

50

09

36

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner