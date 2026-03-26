Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije

26.03.2026

22:28

Обустављен саобраћај за теретњаке преко Романије
Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na regionalnom putu Berkovići-Bileća, u mjestu Fatnica, zbog popriječenog kamiona, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju otežano.

Доналд Трамп-20032026

Svijet

Tramp: Suspendovani napadi na energetski sektor Irana

Snijeg intenzivno pada u višim predjelima i preko planinskih prevoja u Hercegovini i romanijskoj regiji i zadržava se na kolovozima, zbog čega se saobraća otežano i usporeno.

Neophodna je maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz upotrebu zimske opreme, dok je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere u tim krajevima preporučljiva upotreba lanaca.

Сергеј Лавров-16032026

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp se poštuju i razgovaraju iskreno

Učestali su i odroni u usjecima, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Romanija

obustavljen saobraćaj

Pročitajte više

Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста

Scena

Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

2 h

0
Авион у Катру

Svijet

Cijene avio-karata između Evrope i Azije idu u nebo

2 h

0
Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

Hronika

Miša Omega pronađen mrtav: Kako je vlasnik 100 firmi stekao nadimak

2 h

0
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Republika Srpska

Cvijanović u Dalasu: Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio Tom Homan

2 h

1

Više iz rubrike

На овом дијелу пута обустављен саобраћај за теретна возила

Društvo

Na ovom dijelu puta obustavljen saobraćaj za teretna vozila

2 h

0
Покољ Срба у Сијековцу, обиљежавање 34. годишњице

Društvo

Pokolj Srba u Sijekovcu ledi krv u žilama: 34 godine od monstruoznog zločina

5 h

0
Протест радника "Нове Љубије"

Društvo

Kraj rudarenja u Omarskoj: Radnici protestuju, sudbina u rukama Suda

5 h

17
Снијег у Херцеговини

Društvo

Snijeg zabijelio Hercegovinu

6 h

0

BiH izbacila Vels i zakazala finale sa Italijom

D‌jevojka iz BiH povrijeđena u Austriji

Turska nadomak Mundijala

SAD potvrdile upotrebu bespilotnih brodova protiv Irana

Italija osigurala plasman u finale baraža

