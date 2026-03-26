Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije

Autor:ATV
26.03.2026
22:28
Komentari:0
Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.
Na regionalnom putu Berkovići-Bileća, u mjestu Fatnica, zbog popriječenog kamiona, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju otežano.
Snijeg intenzivno pada u višim predjelima i preko planinskih prevoja u Hercegovini i romanijskoj regiji i zadržava se na kolovozima, zbog čega se saobraća otežano i usporeno.
Neophodna je maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz upotrebu zimske opreme, dok je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere u tim krajevima preporučljiva upotreba lanaca.
Učestali su i odroni u usjecima, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu