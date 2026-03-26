Kraj rudarenja u Omarskoj: Radnici protestuju, sudbina u rukama Suda

Radnici "Nove Ljubije" štrajkuju glađu. U Ljubiji su pogoni ranije ugašeni, Drenovača prodata, a posljednji udarac uprave društva o povlačenju strojeva i potpunoj obustavi proizvodnje jasan je signal radnicima da je došao kraj rudarenja i u Omarskoj.

Ključni zahtjev radnika je hitno rješavanje trenutne situacije kroz program socijalnog zbrinjavanja i isplatu stimulativnih otpremnina.

"Danas smo definitivno u 15 časova stupili u protest glađu, svi radnici "Nove Ljubije" od 15 časova, pridružuju nam se sve kolege od 20 časova večeras kako ko dolazi tako ostaje do ispunjenja naših zahtjeva", rekao je Darko Došenović, član Upravnog odbora Sindikata "Nova Ljubija" te dodaje:

"Ja kad izađem sutra na ulicu sa 23 godine staža ja sam socijalni slučaj bez ičeg".

"Očekivali smo da će malo biti više fer prema nama radnicima koji smo ovdje gradili i radili, trudili se da nešto stvorimo i sad smo dovedeni na neki svršen čin gdje mi ne možemo ništa da dobijemo od naše kompanije tako ćemo reći", rekla je Milena Đurić, laborant.

Dok radnici protestuju sudbina preduzeća je u rukama Suda i predstečajne upravnice koja trenutno vrši procjenu imovine. Na osnovu njenog stručnog nalaza o imovini i obavezama u narednom periodu očekuje se odluka Osnovnog suda o eventualnom pokretanju stečaja. Za radnike, odluka je već donesena.

"Ovo je u stvari protest glađu upravo zato što sam poslodavac obustavio proizvodnju, štrajk znači da radnici obustavljaju proizvodnju, međutim mi nemamo šta obustaviti zato što ovo, stoji mi smo svjesni da je ovo kraj ove firme, kraj rudarenja", rekao je Dario Antonić, predsjednik Sindikalne organizacije "Nova Ljubija".

Iz uprave "Nove Ljubije" nisu htjeli pred kamere. U telefonskom razgovoru Suzana Gašić nam je potvrdila da će plate radnicima biti isplaćene 9. aprila.

Ipak, radnici poručuju da obećana isplata bez rješavanja pitanja otpremnine i programa socijalnog zbrinjavanja neće promijeniti njihovu odluku, te da ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva.