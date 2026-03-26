Protest radnika u Prijedoru: Odbijaju obroke "Nove Ljubije"

ATV

26.03.2026

16:25

Протест радника "Нове Љубије", одбијају оброк
Foto: ATV

U Prijedoru je danas u 15 časova počeo protest radnika odbijanjem obroka "Nove Ljubije".

Radnici ostalih brigada će se protestu priključiti večeras oko 20 časova svojim organizacionim jedinicama.

Jedan dio radnika Centralne radionice započeo je protest u 15 časova u krugu firme, a ostali se priključuju oko 20 časova.

Radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtijeva.

Uhapšen policajac osumnjičen za utaju i prevaru

Podsjećamo, radnici Društva "Nova Ljubija" d.o.o. Prijedor - Omarska nalaze se u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, uz ozbiljne indicije da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska zbog odluke većinskog vlasnika društva. Svi su svjesni da je ovo kraj rudarenja u Prijedorskoj regiji, navode iz Sindikata ovog preduzeća.

"Dovedeni do krajnjih granica, radnici su, na vlastitu inicijativu, odlučili da započnu protest kroz odbijanje obroka – ne kao izbor, već kao posljednji način da skrenu pažnju na stanje u kojem se nalaze. Njihov zahtjev je jasan i jedini: hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplata otpremnina, kako bi se spriječilo da stotine radnika i njihovih porodica ostanu bez osnovnih sredstava za život", navodi se u saopštenju Sindikata.

