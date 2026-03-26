Upozorenje iz "Voda Srpske": Oprez kod ovih rijeka!

Logo
Large banner

Autor:

ATV

26.03.2026

11:06

Komentari:

0
Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

Javna ustanova "Vode Srpske" pozvala je na veći oprez usljed najavljenih obilnijih padavina narednih dana u Republici Srpskoj.

Prema modelima za prognozu koje koristi u "Vodama Srpske", obilne padavine u narednim danima ne bi trebalo da dovedu do drastičnog rasta vodostaja većih vodotokova.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Ipak, zbog najavljenih obilnih padavina u kratkom periodu neophodan je pojačan oprez, posebno u slivovima Une i Sane i zonama pored bujičnih vodotokova.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas se očekuju obilne padavine u zapadnom dijelu, koje će se sutra i subotu, 28. marta, proširiti ka istoku.

невријеме киша

Društvo

Na istoku se očekuje ukupna količina padavina od 50 milimetara, do 130 milimetara na zapadu, dok se na jugu i jugoistoku očekuju manje padavine.

U većem dijelu Republike Srpske padavine će se pretvoriti u snježni pokrivač, ali u nižim predjelima, posebno danas na zapadu, obilne padavine u kratkom vremenskom periodu mogu dovesti do problema sa oticanjem vode u urbanim zonama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vode Srpske

poplava

bujica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Društvo

Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

45 min

0
Društvo

Drama u Sarajevu: Osoba upala u Miljacku, spasavanje u toku

47 min

0
Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke

57 min

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 15 beba

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

31

Epilog velike akcije: Uhapšene tri osobe, oduzeto oko 2.000 litara goriva

11

27

Amidžić: Oni koji predlažu smanjenje PDV-a predlažu nestabilnost budžeta

11

08

Tragičan epilog nesreće u Sarajevu: Izvučeno tijelo žene iz Miljacke

11

06

Upozorenje iz "Voda Srpske": Oprez kod ovih rijeka!

10

49

Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner