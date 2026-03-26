MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke

Autor:ATV
26.03.2026
10:37
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske danas će realizovati taktičku vježbu na području banjalučkog naselja Dragočaj.
Vježba će početi danas u 12.00 i trajaće sutra do 18.00 časova, saopšteno je iz MUP-a.
Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Žandarmerije, a iz MUP-a napominju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
