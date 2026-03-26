Upozorenje na naglu promjenu vremena u Srpskoj: Kiša, snijeg, vjetar

ATV

26.03.2026

07:18

Упозорење на наглу промјену времена у Српској: Киша, снијег, вјетар
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

RHMZ izdao je upozorenje na naglu promjenu vremena, obilne padavine, zahlađenje, snijeg i jak do olujni vjetar.

Jače padavine će početi danas na zapadu gdje će biti i pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu, a u petak i subotu će se proširiti ka istoku.

Najmanje padavina se očekuje na jugu i jugoistoku. Ukupna količina padavina od 50 mm na istoku do 130 mm na zapadu.

Kiša će preći u snijeg

Zbog zahlađenja kiša će preći u snijeg u brdsko-planinskim predjelima uz formiranje i brzi porast snežnog pokrivača do petka od 10 do 40 cm, a u subotu od 20 do 60 cm. Na višim planinama na zapadu ponegde i više. Jak vjetar će na planinama stvarati snežne mećave i nanose snijega.

U nižim predjelima na zapadu i jugoistoku se očekuje 5-20 cm. Na krajnjem jugu kao i na sjeveroistoku (Semebrija i Posavina) padaće uglavnom kiša, bez formiranja snježnog pokrivača.

Većina padavina će se pretvoriti u snežni pokrivač, dok u nižim predjelima, pogotovo u četvrtak na zapadu, može doći do problema sa oborinskim vodama i oticanjem vode u urbanim zonama zbog intenzivnih padavina u kratkom periodu.

Jaki udari vjetra

U četvrtak 26.03. udari vetra od 40 do 80 km/h, najjači udari u Hercegovini i na severozapadu.

U petak i subotu 27-28.03. na jugu i jugoiostoku umeren vetar od 30-50 km/h, u ostalim predelima od 50 do 80 km/h.

Meteoalarm je izdao narandžasto upozorenje za veći dio BiH.

