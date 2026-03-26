"U Banjaluci će se desiti opasne stvari": Izetbegović udario po Bećiroviću i Konakoviću

Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je sinoć da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto što će "zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra sponjnih poslova Elmedina Konakovića".

On je kazao da on ima informacije koje Bećirović i Konaković nemaju i da njih "zatiču stvari".

"Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari. Kao što će ih zateći, evo ovih dana, ponovo neke stvari koje će se desiti u Banjaluci. Neću reći koje. Ne znaju šta će se desiti", rekao je.

Na insistiranje novinarke da kaže o čemu se radi Izetbegović je odbio, ali je kazao da se te stvari "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku."

"To je, naravno, opasno. Ali oni i ne znaju da će se to desiti. Kao novinari i mi imamo svoje izvore."