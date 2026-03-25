OPREZ: Ovo će vam na granici napraviti košmar

Bliži se Uskrs, a za svake praznike, kada ljudi putuju u inostranstvo, postavlja se pitanje šta se legalno smije, a šta ne smije prenijeti preko granice te kolike su kazne za kršenje propisa.

Uprkos činjenici da je već bezbroj puta objašnjeno šta se smije, a što ne nositi preko granice, pojedinci zbog neinformisanosti ili pak u nadi da baš njih neće kazniti zbog zabranjenih, posebno prehrambenih artikala plaćaju visoke kazne.

Šta je dozvoljeno?

Prelazak granice može se pretvoriti u pravi finansijski košmar ako se u prtljažniku nalaze zabranjene delicije ili pak količina gotovine koja je morala biti prijavljena.

EU primjenjuje rigorozna pravila o uvozu namirnica životinjskog porijekla, pa omiljeni bakin sir, djedova slanina i pršut ili domaća rakija često završe u kanti za smeće uz paprene novčane kazne.

Koliko kutija cigareta smije biti u autu kada ulazite u Hrvatsku, hoće li vam "zalijepiti" kaznu ako vam u gepeku nađu dva koluta sira i "tablu" špeka, je li dopušteno prenijeti jednaku količinu piva i vina, šta je sa žestokim alkoholnim pićima...

Upravo zbog svih tih pravila, kojih je toliko da ih katkada nije lako zapamtiti ni samim carinicima, donosimo popis svih stvari koje smijete odnosno ne smijete unijeti u Hrvatsku.

Ako uvozite robu iz trećih zemalja (npr. BiH), limit za uvoz robe po osobi ne smije premašivati 430 evra u pomorskom i vazdušnom saobraćaju te 300 evra u svim ostalim vrstama prevoza, odnosno 150 evra za putnike mlađe od 15 godina, nezavisno od toga kojim se prevoznim sredstvom putuje.

Putnici u vazdušnom saobraćaju u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duvanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima saobraćaja.

Oni u vazdušnom prevozu mogu unijeti 200 cigara, 100 cigarilosa, 50 cigara i 250 grama duvana za pušenje. Osobe koje putuju drumskim ili željezničkim prevozom mogu unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje.

Svi putnici mogu unijeti jednaku količinu od 50 grama grijanog duvanskog proizvoda, 10 mililitara e-tečnosti te 50 grama tzv. novih duvanskih proizvoda.

Kad su u pitanju alkoholna pića, jednaka pravila vrijede i za putovanja drumskim, vazdušnim i pomorskim prevozom - svima je dozvoljeno unijeti 16 litara piva, 4 litre vina te 2 litre alkoholnih pića koja imaju manje od 22% alkohola, odnosno jednu litru jačih alkoholnih pića.

Ako želite plaćati akcize, moguće je, uz uslov da ste stariji od 17 godina, unijeti 800 cigareta, 400 cigarilosa, 200 cigara, kilogram duvana, 10 litara žeste, 90 litara vina, 110 litara piva te 100 mililitara e-tečnosti, a sve preko toga nećete moći unijeti čak ni uz plaćanje.

Uopšte nije dozvoljeno unijeti meso i mlijeko te proizvode od mesa i mlijeka.

Dozvoljeno je po osobi unijeti 20 kilograma svježe, sušene, kuvane, osoljene ili dimljene ribe, kozica, rakova i dagnji. Kada su u pitanju drugi proizvodi životinjskog porijekla, poput meda, jaja, proizvoda od jaja, mesa puževa ili žabljih krakova, tu je dozvoljeno unijeti do 2 kilograma po osobi.

Visoke kazne

Ako se ipak odlučite kockati, znajte da vas mogu "opaliti" po džepu kaznom koja može iznositi i do 13.300 evra.

Konkretno, kada se određuje visina kazne, bitno je što i koliko ste toga pokušali prokrijumčariti.

Za prekršaj neprijavljivanja robe ili neprijavljivanja sve robe ili nepodnošenja robe ili nepodnošenja sve robe propisana je novčana kazna od 265 do 6.600 evra.

Za unošenje ili pokušaj unošenja robe u carinsko područje Unije na skriven način ili iznošenje ili pokušaj iznošenja robe iz carinskog područja Unije na skriven način te za nepodnošenje carinske deklaracije za robu ili dio robe, ako je riječ o robi komercijalne prirode ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu, propisana je novčana kazna od 400 do 13.300 evra.

(Večernji BiH)