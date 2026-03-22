Dodik zadovoljan Konakovićem: On je korisni idiot

ATV

22.03.2026

09:55

Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je Elmedin Konaković luzer i da ne želi da komentariše njegove izjave u kojima od EU traži da se obračunaju sa "ruskim snagama u BiH".

"Dugo ne komentarišem tog luzera. On nije nikakav ministar, ali je koristan. Korisni idiot. On pokazuje kako BiH ne može da uspje. Ako on smatra da na zajedničkoj funkciji možete da promovišete samo stavove svoje političke partije ili svog naroda ne uvažavajući druge narode i procedure, zaobilazeći Predsjedništvo BiH, vi na najbolji način rušite BiH. Odnosi u BiH nikada nisu bili gori. Sve ide ka tome da će se sve završiti mirnim raspadom",. kaže Dodik i dodaje:

"Dino Konaković je najkorisniji za to. Podržaću ga, on uspješno ruši BiH. On je majstor onoga što mi mislimo da treba da bude. On je dobar muslimanski šovinista koji sve to gleda kroz tu prizmu. Oni bi komandovali snagama u BiH, komandovali bi NATO. Šta me briga kako oni žive u tom ćumezu u Sarajevu. Ko napada Republiku Srpsku on je za mene neprijatelj i s njim se obračunavam", rekao je Dodik.

On poručuje da su u Sarajevu patološki usmjereni ka tome da sruše srpski narod i da ga podrede.

"Bez obzira na komoditet naših ljudi koji sjede po kafićima i ispijaju kafu i misle da je to najveće dostignuće u BiH i nisu spremni ni za intelektualnu borbu oko svega toga, ja sam ipak izabrani čovjek od svoje partije da vodim politiku koja je na temeljima odbrane Republike Srpske", rekao je Dodik u programu RTRS-a.

On se osvrnuo i na izjave Denisa Bećirovića da je BiH za NATO.

"Nismo za NATO, laže. Pregovarali smo, tamo piše da mjere ne prejudiciraju članstvo. Da bi pristupili treba odluka. Nema te odluke. Ima neko pismo u kojem stoji da smo spremni da radimo, to ne znači ništa. Samo NATO kaže da ne prejudicira i kaže da se dogovore", poručuje Dodik.

Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković po povratku iz Pariza održao je konferenciju za medije u kojoj je kritikovao EU i pozvao ih da iskoriste dostupne alate da se obračunaju sa "Rusijom u srcu Evrope".

"Evropska unija ima alate, ima mogućnosti, načine, od sankcija do OHR-a, do visokog predstavnika i njegovih ovlašćenja. Pozivam gospodina Tonina Piculu i sve ostale prijatelje BiH da shvate da je ovo test za EU, da ovo nije mjesto gdje neko neće ili ne želi ili se tri strane ne dogovaraju, nego imate one koji hoće po nalogu Moskve. Ako će pustiti da po nalogu Moskve Dodik i slični njemu blokiraju proces integracije u EU, Evropska unija treba priznati sebi, reći Ukrajincima koji tamo od njih čekaju pomoć da je nemoćna, da je Vladimir Putin nadmoćan i da nemaju alate da nam pomognu da se ovdje obračunamo sa Rusima. Podsjećam da smo sličnu intervenciju ili tražili smo asistenciju ovog EUFOR-a kada su institucije BiH trebale hapsiti Dodika i tada je EU ostala nijema. Pozivam ih da shvate, da njihovo nečinjenje i komentari kako se ovdje tri strane ne mogu dogovoriti zapravo njih čini slabijim", rekao je Konaković.

