Logo
Large banner

Sudija Ustavnog suda FBiH Boris Barun podnio ostavku

20.03.2026

19:33

Komentari:

0
Судија Уставног суда ФБиХ Борис Барун поднио оставку

Sudija Boris Barun podnio je ostavku na funkciju Ustavnog suda Federacije BiH zbog privatno-zdravstvenih razloga.

O svojoj odluci Barun je dopisom obavijestio Dom naroda Federacije BiH, koji potvrđuje kandidate za sudije Ustavnog suda.

"U skladu s odredbama Ustava Federacije BiH, smatram se obveznim informisati Vas da je Ustavni sud FBiH 10. marta 2026. godine prihvatio moju ostavku na dužnost sudije, koju sam podnio iz privatno-zdravstvenih razloga", naveo je Barun.

Barun je na poziciju sudije Ustavnog suda izabran 22. aprila 2025. godine. U svojoj biografiji je naveo da je bio zastupnik HDZ, što je izazivalo određene polemike u vezi s funkcijom koju je obnašao.

Podijeli:

Tag :

sudija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner