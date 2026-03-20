Otvoreno pismo Vulićeve i Kojića: Ambasade da se izjasne o iskazivanju neprijateljstva prema Srbima

Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić u otvorenom pismu ambasadama u BiH istakli su da očekuju jasno i nedvosmisleno izjašnjenje povodom incidenta u Parlamentarnoj skupštini 16. marta, u kojem su novinari iz Federacije BiH iskazali otvoreno neprijateljski odnos i netrpeljivost prema njima.

Navodi se da incident, u kojem su novinarima iz FBiH srpske predstavnike označili kao "četnike", predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva institucije i osnovnih principa demokratskog djelovanja.

- Javno obraćanje novinara, u kojem su izabrani predstavnici označeni kao "četnici pravi", ne predstavlja puko vrijednosno ili istorijsko određenje, već grubu i iskrivljenu kvalifikaciju usmjerenu ka diskreditaciji i isključivanju - ističe se u pismu.

Vulićeva i Kojić ukazuju da ovakva formulacija jasno implicira stav da kao predstavnici srpskog naroda nisu poželjni niti ravnopravni u institucijama, čime se iskazuje otvoreno neprijateljski odnos i netrpeljivost.

- Upravo u tome leži njena težina i opasnost jer stvara atmosferu neizvjesnosti u kojoj je nemoguće predvidjeti u kom pravcu mogu krenuti dalje reakcije. Posebno zabrinjava što ovaj incident ne djeluje kao izolovan slučaj, već kao odraz šireg ambijenta u kojem se ovakva retorika toleriše - ističe se u pismu u koje je Srna imala uvid.

Dodaje se da u takvim okolnostima plenarne sjednice Parlamentarne skupštine BiH sve više poprimaju karakter događaja visokog rizika.

- Kao izabrani predstavnici, sve češće dolazimo u institucije pod osjećajem straha i nesigurnosti, uz utisak da nismo ravnopravni i da nam se u praksi uskraćuju osnovna demokratska i parlamentarna prava. Ovo otvara ozbiljna pitanja o stvarnoj ravnopravnosti konstitutivnih naroda i uslovima u kojima je moguće nesmetano obavljati svoje dužnosti - napominje se u pismu.

Poslanici SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić podnijeli su prije dva dana Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv novinara Televizije "Hajat" Emerina Ahmetaševića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

U prijavi se navodi da je Ahmetašević 16. marta tokom rasprave o izmjenama Zakona o akcizama, izrekao uvredljive kvalifikacije na račun poslanika, nazvavši ih "pravim četnicima".

U kasnijem razgovoru u holu, komentarišući napad na motociklistu iz Srbije u Sarajevu, Ahmetašević je rekao "neka je".