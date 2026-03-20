Otvoreno pismo Vulićeve i Kojića: Ambasade da se izjasne o iskazivanju neprijateljstva prema Srbima

SRNA

20.03.2026

10:01

Ермин Ахметовић, новинар из ФБиХ српске посланике назвао четницима
Poslanici SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić u otvorenom pismu ambasadama u BiH istakli su da očekuju jasno i nedvosmisleno izjašnjenje povodom incidenta u Parlamentarnoj skupštini 16. marta, u kojem su novinari iz Federacije BiH iskazali otvoreno neprijateljski odnos i netrpeljivost prema njima.

Navodi se da incident, u kojem su novinarima iz FBiH srpske predstavnike označili kao "četnike", predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva institucije i osnovnih principa demokratskog djelovanja.

Inflacija

Ekonomija

Ovi proizvodi bi mogli naglo poskupjeti

- Javno obraćanje novinara, u kojem su izabrani predstavnici označeni kao "četnici pravi", ne predstavlja puko vrijednosno ili istorijsko određenje, već grubu i iskrivljenu kvalifikaciju usmjerenu ka diskreditaciji i isključivanju - ističe se u pismu.

Vulićeva i Kojić ukazuju da ovakva formulacija jasno implicira stav da kao predstavnici srpskog naroda nisu poželjni niti ravnopravni u institucijama, čime se iskazuje otvoreno neprijateljski odnos i netrpeljivost.

- Upravo u tome leži njena težina i opasnost jer stvara atmosferu neizvjesnosti u kojoj je nemoguće predvidjeti u kom pravcu mogu krenuti dalje reakcije. Posebno zabrinjava što ovaj incident ne djeluje kao izolovan slučaj, već kao odraz šireg ambijenta u kojem se ovakva retorika toleriše - ističe se u pismu u koje je Srna imala uvid.

granica HR

BiH

Upozorenje bh. građanima koji putuju u EU: Bićete vraćeni sa granice ako...

Dodaje se da u takvim okolnostima plenarne sjednice Parlamentarne skupštine BiH sve više poprimaju karakter događaja visokog rizika.

- Kao izabrani predstavnici, sve češće dolazimo u institucije pod osjećajem straha i nesigurnosti, uz utisak da nismo ravnopravni i da nam se u praksi uskraćuju osnovna demokratska i parlamentarna prava. Ovo otvara ozbiljna pitanja o stvarnoj ravnopravnosti konstitutivnih naroda i uslovima u kojima je moguće nesmetano obavljati svoje dužnosti - napominje se u pismu.

Poslanici SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH Sanja Vulić i Milorad Kojić podnijeli su prije dva dana Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv novinara Televizije "Hajat" Emerina Ahmetaševića zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

lovor lovorov list pixabay

Svijet

Na lutriji osvojila 29.000 evra: Tvrdi da joj je lovor donio sreću

U prijavi se navodi da je Ahmetašević 16. marta tokom rasprave o izmjenama Zakona o akcizama, izrekao uvredljive kvalifikacije na račun poslanika, nazvavši ih "pravim četnicima".

U kasnijem razgovoru u holu, komentarišući napad na motociklistu iz Srbije u Sarajevu, Ahmetašević je rekao "neka je".

Sanja Vulić

Milorad Kojić

Pročitajte više

Мајк Блек

Zanimljivosti

Milioner postao beskućnik: Želio pokazati kako zaraditi milion za samo godinu dana

1 h

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

Zaboravljene mekinje pomažu da se snizi holesterol i šećer

1 h

0
Љубавни пар

Ljubav i seks

Fizički izgled ili karakter? Žene otkrile pojam pravog muškarčine

1 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ani Nikolić zaprijetili izbacivanjem iz hotela: ''Svaku noć banči do jutra''

1 h

0

Više iz rubrike

Granica Granicni prelaz Hrvatska

BiH

Upozorenje bh. građanima koji putuju u EU: Bićete vraćeni sa granice ako...

37 min

0
Став Српске о НАТО алијанси одавно јасан: Партнерство да, чланство не!

BiH

Stav Srpske o NATO alijansi odavno jasan: Partnerstvo da, članstvo ne!

15 h

4
ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

CIK izabrao "Smartmatik" – nije bio prvi izbor!

15 h

2
Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

BiH

Još jedna firma najavila žalbu na odluku CIK-a

16 h

0
