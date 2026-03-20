Milioner postao beskućnik: Želio pokazati kako zaraditi milion za samo godinu dana

U julu 2020. godine, preduzetnik Majkl Blak donio je radikalnu odluku. Da bi dokazao da uspjeh prije svega zavisi od mentalnog sklopa, a ne od resursa, dobrovoljno je ispraznio sve svoje bankovne račune, odustao od stana i završio na ulici - sa samo odjećom na sebi.

Njegov cilj bio je ambiciozan i neobičan: pokrenuti biznis od nule i u roku od 12 mjeseci ostvariti prihod od milion dolara. Taj izazov nazvao je “Milionski povratak”, želeći da pokaže kako istrajnost, kreativnost i mentalna snaga mogu nadmašiti sve prepreke.

Blakova motivacija proistekla je iz empatije. Tokom vrhunca pandemije korona virusa, gledao je prijatelje kako gube uspješne biznise preko noći.

– Znao sam mnogo ljudi koji su izgubili sve tokom pandemije i postali su veoma depresivni – objasnio je u video snimku za Nas Dejli.

Želio je da dokumentuje plan otpornosti, dokazujući da je moguće oporaviti se i sa samog dna.

Početak je bio brutalan. Odmah se suočio sa beskućništvom, oslanjajući se na dobrotu neznanca koji mu je dozvolio da spava u kamperu. Polako se probijao, prodajući besplatni namještaj preko Craigslist-a da bi prikupio početni kapital. Petog dana je kupio računar. U roku od dvije nedjelje osigurao je prostor za kancelariju.

Blekovo zdravlje se urušilo

Ipak, iako je imao oštro poslovno umijeće, njegovo tijelo se raspadalo.

Četiri mjeseca nakon početka izazova, zadesila ga je tragedija. Blakovom ocu je dijagnostikovan rak debelog crijeva u četvrtom stadijumu. Emocionalni teret balansiranja očevog hemoterapijskog tretmana dok pokušava da preživi na ulici (ili blizu nje) počeo je da se gomila.

Istovremeno, Blakovo zdravlje se urušilo. Gledaoci njegove Jutjub serije ljudi nisu znali da je između video snimaka fokusiranih na rad, tajno posjećivao ljekare. Na kraju je dijagnostikovan sa dvije autoimune bolesti koje su izazivale hronični umor i nepodnošljive bolove u zglobovima.

Dva mjeseca prije kraja prekinuo eksperiment

Sve to je uticalo da samo dva mjeseca prije kraja roka, eksperiment iznenada i bolno prekine. 2021. godine, Blak je objavio da prekida projekat.

– Zvanično sam odlučio da završim projekat ranije – rekao je svojim pratiocima pa dodao:

– Sada, koliko god me to boli, posebno sa samo dva mjeseca do kraja, osjećam da je ovo prava odluka.

Do trenutka kada je odustao, Blak nije zaradio milion dolara, ali nije potpuno ni propao. Počevši od nule, generisao je 64.000 dolara prihoda – respektabilna suma za deset mjeseci rada, iako daleko od njegovog cilja od sedam cifara.

Na kraju, eksperiment je donio lekciju drugačiju od one koju je prvobitno namjeravao. Pošao je da dokaže da “rad i trud” pobjeđuju sve, ali je naučio da su zdravlje i porodica ultimativni prioriteti.

– Prošli smo kroz mnogo toga zajedno. Prošetali smo kilometre zajedno i proveli kasne noći u kancelariji… [ali] zdravlje i porodica su na prvom mjestu – rekao je Blak u oproštajnom dijelu projekta, piše Blic.