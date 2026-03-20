Велики пожар у фабрици дијелова за аутомобиле: Најмање 50 људи повријеђено

АТВ

20.03.2026

08:57

Пожар у фабрици дијелова за аутомобиле
Фото: YouTube/Screenshot/The Korea Herald

Најмање 50 људи повријеђено је у пожару који је у петак избио у фабрици ауто-дијелова у централном граду Теџон у Јужној Кореји.

Према наводима власти, 35 особа задобило је тешке повреде.

Пожар је пријављен око 13:17 часова, што је навело Националну ватрогасну агенцију да изда националну наредбу за мобилизацију ватрогасаца, која се издаје када се процијени да обим пожара превазилази капацитете локалне самоуправе за гашење пожара.

Премијер Ким Мин-сек дао је хитне инструкције Министарству унутрашњих послова и ватрогасној агенцији да користе сву расположиву опрему и особље за спасавање људи и гашење пожара, саопштио је његов кабинет.

Такође је наредио градској влади Теџона и полицији да обезбиједе да не дође до даље штете примјеном мјера контроле саобраћаја и евакуације, преноси Телеграф.рс.

