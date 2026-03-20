Богдановић на сјајан начин искористио шансу

20.03.2026
Дуго, баш дуго смо чекали да капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић добије шансу, а онда је и искористи да се врати у стару форму. Е, претходне ноћи је коначно показао шта зна.
Иако су његови Лос Анђелес Клиперси поражени од Њу Орлеанс Пеликанса 105:99, вриједно из овог меча јесте да смо коначно дочекали Богдановића на паркету у већем обиму и, уједно, добили његову веома запажену партију.
Српски бек је за 27 минута на паркету постигао 16 поена и имао по један скок и асистенцију.
Погодио је три тројке из пет покушаја, а из игре је укупно шутирао 6/9.
Био је трећи најефикаснији играч свог тима иза Дерика Џонса са 22 и Џона Колинса са 18 поена.
Пораз Клиперса не угрожава њихове шансе да се пласирају у плеј-ин. Имају 34 побједе и 36 пораза, те ће засигурно бити између седме и 10. позиције западне конференције, преноси "Б92".
Можда би Богдановић могао у прави час да им се кошгетерски придружи и да га Тајрон Лу више користи, умјесто да му буде заборављен на клупи као у претходна два мјесеца.
Шарлот - Орландо 130:111
Вашингтон - Детроит 95:117
Чикаго - Кливленд 110:115
Мајами - ЛА Лејкерс 126:134
Њу Орлеанс - ЛА Клиперс 105:99
Сан Антонио - Финикс 101:100
Јута - Милвоки 128:96
Сакраменто - Филаделфија 118:139
