Logo
Large banner

Иран напао четири земље

Аутор:

АТВ

20.03.2026

08:47

Коментари:

0
Напад на Дубаи
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Уједињени Арапски Емирати, Кувајт, Саудијска Арабија и Бахреин пријавили су ракетне нападе и нападе дроновима у посљедњих неколико сати.

Кувајтска нафтна рафинерија нашла се под нападом рано у петак, 20. марта од стране иранских дронова, док су се у Израелу огласиле сирене упозоравајући на надолазећи напад.

Истовремено, експлозије су одјекивале изнад Техерана док је Израел изводио нападе на Иран, у вријеме када је земља обиљежавала перзијску Нову годину.

Док се рат који је уздрмао глобалну економију приближавао крају своје треће седмице, Иран није показивао знакове смањења напада на енергетску инфраструктуру у регији Залива.

Кувајт је саопћио да су напади дроновима на његову рафинерију Мина Ал-Ахмади изазвали пожар, те да екипе раде на његовом гашењу.

Рафинерија, која може прерадити око 730.000 барела нафте дневно, већ је била оштећена у четвртак, 19. март у ранијем иранском нападу. Она је једна од три нафтне рафинерије у Кувајту, малој али нафтом богатој држави на Перзијском заливу.

Иран је појачао нападе на енергетска постројења у арапским државама Залива након што је Израел у сриједу бомбардовао огромно иранско гасно поље Саут Парс у Перзијском заливу.

Експлозије у Дубаију и пожар у Бахреину

Снажне експлозије потресле су и Дубаи док је противваздушна одбрана пресретала долазеће пројектиле изнад града, гдје су људи обиљежавали Рамазански бајрам, крај светог мјесеца поста, а џамије упућивале први позив на молитву тог дана.

Министарство унутрашњих послова Бахреина саопштило је да је избио пожар након што су крхотине пресретнутог пројектила пале на складиште, док је Саудијска Арабија објавила да је оборила више дронова усмјерених на њену нафтом богату источну провинцију.

Нови напади услиједили су након интензивног дана у којем је Иран гађао енергетску инфраструктуру широм регије и лансирао више од десет ракетних напада на Израел, након напада на Саут Парс.

Саут Парс, ирански дио највећег гасног поља на свијету, налази се у Перзијском заливу и заједнички је у власништву с Катаром. Будући да се око 80% електричне енергије у Ирану производи из природног гаса, овај напад представљао је директну пријетњу снабдијевању електричном енергијом у земљи, преноси "ап њуз".

Сирене у Израелу и експлозије у Техерану

У Израелу су се рано у петак, 20. марта огласиле сирене упозоравајући на нападе на Јерусалим и сјевер земље, због чега су људи поново потрчали у склоништа.

Није било непосредних извјештаја о жртвама.

Недуго након што је Израел објавио да је започео нове нападе на Иран, чуле су се експлозије у Техерану, док су Иранци обиљежавали Новруз, перзијску Нову годину. Нису одмах објављени додатни детаљи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner