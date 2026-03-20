Огласила се полиција о запаљеним аутомобилима у Бијељини

Аутор:АТВ
20.03.2026
08:43
Коментари:0
На подручју Бијељине рано јутрос избио је пожар на три путничка аутомобила, потврђено је у Полицијској управи Бијељина, сазнаје АТВ.
Како за АТВ наводе из ПУ Бијељина, до пожара је дошло на путничким аутомобилима марке Мерцедес, Пасат и Мерцедес.
Припадници Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина локализовали су пожар.
Хроника
У току је увиђај од стране полицијских службеника Полицијске управе Бијељина којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму