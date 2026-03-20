Огласила се полиција о запаљеним аутомобилима у Бијељини

АТВ

20.03.2026

08:43

Запаљена аута у Бијељини
Фото: АТВ

На подручју Бијељине рано јутрос избио је пожар на три путничка аутомобила, потврђено је у Полицијској управи Бијељина, сазнаје АТВ.

Како за АТВ наводе из ПУ Бијељина, до пожара је дошло на путничким аутомобилима марке Мерцедес, Пасат и Мерцедес.

Припадници Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина локализовали су пожар.

Запаљен аутомобил Бијељина

Хроника

Запаљен аутомобил у Бијељини

У току је увиђај од стране полицијских службеника Полицијске управе Бијељина којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Прочитајте више

Снажан земљотрес на Антрактику

Свијет

Снажан земљотрес на Антрактику

1 ч

0
Напад на Дубаи

Свијет

Иран напао четири земље

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска има право да блокира 90 милијарди евра Украјини

1 ч

0
За ова 4 знака стиже цунами пара у наредних 7 дана: Скупљаће их џаковима

Занимљивости

За ова 4 знака стиже цунами пара у наредних 7 дана: Скупљаће их џаковима

1 ч

0

Више из рубрике

Запаљен аутомобил Бијељина

Хроника

Запаљени аутомобили у Бијељини

2 ч

0
Драма у Тузли: Пуцњава код стадиона, једна особа ухапшена

Хроника

Драма у Тузли: Пуцњава код стадиона, једна особа ухапшена

14 ч

0
Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

Хроника

Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

16 ч

0
Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

Хроника

Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

18 ч

0
10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

10

17

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

10

17

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

