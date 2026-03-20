Запаљени аутомобили у Бијељини

Аутор: АТВ
20.03.2026
08:23
У Његошевој улици у Бијељини рано јутрос дошло је до пожара на три путничка аутомобила.
До пожара је дошло на путничким аутомобилима марке Мерцедес, Пасат и Мерцедес.
На лицу мјеста су припадници Територијалне ватрогасне јединице Бијељина који су успјешно угасили ватру, док полицијски службеници тренутно врше увиђај како би се утврдиле све околности овог инцидента.
Саобраћај у овом дијелу града је привремено обустављен.
