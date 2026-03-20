Додик честитао Лаврову рођендан: Показали сте државничку мудрост

Аутор:АТВ
20.03.2026
09:04
Предсједник СНСД-а Милорад Додик честитао је руском министру иностраних послова Сергеју Лаврову рођендан, изразивши увјерење да ће наставити да са истом посвећеношћу и ауторитетом доприноси развоју међународних односа и очувању мира.
"Ваша дугогодишња дипломатска служба, обиљежена досљедношћу, снагом аргумента и изузетним осјећајем за међународне односе, оставила је снажан печат на савремену глобалну политику. Кроз изазовна времена, показали сте државничку мудрост, истрајност и способност да штитите интересе своје земље уз очување дијалога и стабилности", навео је Додик у честитки.
Додик је нагласио да посебно цијени досадашњу сарадњу, која је била пријатељска, отворена и конструктивна, заснована на узајамном поштовању и разумијевању.
Кошарка
Лука Дончић нема милости, убацио 60 поена
"Такав приступ представља чврст темељ за даље јачање односа и унапређење сарадње у областима од заједничког интереса", истакао је Додик.
Лидер СНСД-а је пожелио Лаврову добро здравље, личну срећу и много успјеха у обављању одговорне дужности.
"Ваша екселенцијо, уз наjболе жеље поводом 76. рођендана упућујем Вам изразе мог дубоког поштовања", навео је Додик, пише Срна.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
16 ч12
Република Српска
18 ч0
Република Српска
19 ч4
