Изгорио стан у Теслићу: Једна особа у болници

Аутор:

АТВ

20.03.2026

08:57

Фото: Теслићке новине

Синоћ је у стану избио пожар на трећем спрату стамбене зграде у улици Бранка Радичевића број 2 у Теслићу.

У пожару је стан изгорио, а у тренутку избијања ватре у њему се налазила једна мушка особа, која је сама успјела напустити стан.

Из околних станова, ради безбједности, евакуисано је осам одраслих особа и двоје д‌јеце.

У гашењу пожара учествовало је 10 ватрогасаца са три ватрогасна возила, а помоћ су пружили припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полицијске станице Теслић, као и припадници Службе хитне помоћи Дома здравља "Свети Сава" Теслић, пишу Теслићке новине.

Једна особа задржана је у добојској болници због гутања дима.

Пожар је пријављен у 22.37 часова, а акција гашења завршена је у 02.05 часова.

