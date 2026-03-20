Изгорио стан у Теслићу: Једна особа у болници

Аутор:АТВ
20.03.2026
08:57
Коментари:1
Синоћ је у стану избио пожар на трећем спрату стамбене зграде у улици Бранка Радичевића број 2 у Теслићу.
У пожару је стан изгорио, а у тренутку избијања ватре у њему се налазила једна мушка особа, која је сама успјела напустити стан.
Из околних станова, ради безбједности, евакуисано је осам одраслих особа и двоје дјеце.
У гашењу пожара учествовало је 10 ватрогасаца са три ватрогасна возила, а помоћ су пружили припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Полицијске станице Теслић, као и припадници Службе хитне помоћи Дома здравља "Свети Сава" Теслић, пишу Теслићке новине.
Једна особа задржана је у добојској болници због гутања дима.
Пожар је пријављен у 22.37 часова, а акција гашења завршена је у 02.05 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
