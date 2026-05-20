Logo
Large banner

Cvijanović: Dobrila Kukolj svoj život posvetila širenju istine o stradanju srpskog, ali i drugih naroda

Autor:

ATV
20.05.2026 11:57

Komentari:

0
српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Posljednji pozdrav Dobrili Kukolj, bivšoj zatvorenici logora Jasenovac i dugogodišnjoj predsjednici banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Sa velikom tugom sam primila vijest o njenoj smrti, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cijeli svoj život posvetila je širenju istine o stradanju srpskog, ali i drugih naroda u logoru Jasenovac, kao i širom Nezavisne Države Hrvatske.

"Njena svjedočenja o strahotama kroz koje su prolazili jasenovački logoraši ostaju dragocjen doprinos kulturi sjećanja i dostojnoj memorijalizaciji najveće istorijske rane našeg naroda. Odlazak Dobrile Kukolj predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, ne samo za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, već i za cijelu Republiku Srpsku. Neka je vječni pokoj njenoj dobroj duši, a porodici iskreno saučešće", navela je Cvijanović na Instagramu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Dobrila Kukolj

Jasenovac

kultura sjećanja

stradanje Srba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

BiH

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

4 h

8
"БиХ нема имовину, жалосно што се Блануши морају понављати елементарне чињенице"

BiH

"BiH nema imovinu, žalosno što se Blanuši moraju ponavljati elementarne činjenice"

5 h

1
Мирослав Јанковић

BiH

Janković za ATV: Nismo mogli da pristupimo ni pregledu, ni rekonstrukciji mosta dok se totalno ne obustavi saobraćaj

6 h

0
Камион налијепљен на мапу БиХ, на којој је осликан гранични прелаз.

BiH

Šta bi bilo da nije privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška?

20 h

0

  • Najnovije

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

15

38

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner