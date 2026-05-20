Cvijanović: Dobrila Kukolj svoj život posvetila širenju istine o stradanju srpskog, ali i drugih naroda

Posljednji pozdrav Dobrili Kukolj, bivšoj zatvorenici logora Jasenovac i dugogodišnjoj predsjednici banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Sa velikom tugom sam primila vijest o njenoj smrti, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cijeli svoj život posvetila je širenju istine o stradanju srpskog, ali i drugih naroda u logoru Jasenovac, kao i širom Nezavisne Države Hrvatske.

"Njena svjedočenja o strahotama kroz koje su prolazili jasenovački logoraši ostaju dragocjen doprinos kulturi sjećanja i dostojnoj memorijalizaciji najveće istorijske rane našeg naroda. Odlazak Dobrile Kukolj predstavlja ogroman i nenadoknadiv gubitak, ne samo za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, već i za cijelu Republiku Srpsku. Neka je vječni pokoj njenoj dobroj duši, a porodici iskreno saučešće", navela je Cvijanović na Instagramu.