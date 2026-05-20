"Primjer graničnog prelaza u Gradišci ilustracija kakva je realno BiH"

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ poručio je da je realnost BiH ono što se moglo vid‌jeti juče u Gradišci - da je Republika Srpska proaktivna i usmjerena ka razvoju, stabilizaciji i prosperitetu svih i nikoga ne želi da ugrozi, dok Bošnjaci funkcionišu drugačije i jedina im je namjera nanijeti štetu Srpskoj, pa makar i sami trpjeli direktnu štetu.

Vranješ je za Srnu ocijenio da su opstrukcije koje su pratile otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci od bošnjačke političke elite dokaz da je riječ o eliti sa posebnim potrebama koja ne umije da egzistira samostalno, a da su reakcije Bošnjaka na dešavanja u Gradišci najbolja ilustracija kako stvarno funkcioniše BiH.

"Ovaj primjer koji se juče desio je jedan mali ogled kako Bošnjaci funkcionišu i bošnjačka politička elita kada nemaju podršku stranaca. Sada, kada na jednom primjeru vidimo da je izostala strana podrška, mi vidimo da oni nisu u stanju da se snađu", rekao je Vranješ.

On je ukazao da su Bošnjaci u komentarima na njihovim portalima cijeli dan iskazivali radost što se urušio stari most u Gradišci, kao da oni ne prelaze tim mostom, kao da njihove firme ne koriste taj most za svoje potreba i kao da lanci snabd‌jevanja Federacije BiH ne zavise od toga.

Vranješ je naglasio da je, kada je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić ipak otvorio most, uslijedila konfuzija i stvorena paranoja kako su Bošnjaci preglasani i kako Hrvati i Srbi ugrožavaju bošnjački konstitutivni narod.

"Zamislite sad kakva je to paradoksalna situacija, sad se grade teze kako se na tom primjeru u stvari urušava pozicija Bošnjačkog konstitutivnog naroda", rekao je Vranješ.

Ovakvo ponašanje, kako je rekao, pokazuje da Bošnjaci imaju ozbiljan problem sa razumijevanjem šta je to politička realnost u BiH, šta je to korist za sve, pa i za njihov narod.

"Oni nisu u stanju da to artikulišu nego su u stanju da opstruišu pa makar imali i trpjeli direktnu štetu. I na kraju ono što je vrhunac jeste tekst u jednom mediju u FBiH u kome se kaže – evo sad konačno imamo dokaz zašto ne smijemo dozvoliti Hrvatima da biraju svog člana Predsjedništva BiH. Vidimo jednu potpunu pogubljenost političku izluđenost", rekao je on.

Vranješ je podsjetio da je novi most izgrađen kreditnim sredstvima Republike Srpske, odnosno da je Srpska finansirala taj most, a ne BiH.

"Davno je otplatila taj kredit, prije nego što će se početi sa gradnjom. Sve akcije na pridobijanju, ne samo saglasnosti nego i diplomatski poslovi koji su se ticali dobijanja diplomatske saglasnosti Hrvatske da se uđe u taj projekat, sve je radila Republika Srpska", naveo je Vranješ.

On je naglasio da je Sarajevo od početka opstruisalo svaki pokušaj da se gradi bilo šta kada je riječ o granici u Gradišci, koji nije nekakav mali ili beznačajan granični prelaz već je jedan od najznačajnijih za ekonomiju oba entiteta u BiH.

"Republika Srpska sve vrijeme koristi i svoja sredstva i svoje političke kapacitete da izgradi nešto od interesa za sva tri konstitutivna naroda u BiH. Samo na ovom primjeru vidimo da je Republika Srpska proaktivna i usmjerena i ka razvoju i ka stabilizaciji i prosperitetu svih i nikoga ne želi da ugrozi, dok sa druge strane vidimo šta rade Bošnjaci i kako stvarno izgleda državotvorna svijest političke bošnjačke elite", rekao je on.

Vranješ je rekao i da je EU stala i pozdravila otvaranje tog mosta jer je svima jasno da on stvara korist svima.

Novi most koji je otvoren juče biće korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do kojeg je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga, prenosi Srna.