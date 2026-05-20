Užas u Hadžićima: Uhapšen maloljetnik zbog pokušaja ubistva

Policija je uhapsila sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je na području Hadžića pokušao da ubije lice čiji su inicijali A.S, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.

Ovaj maloljetnik uhapšen je juče u 13.10 časova u akciji pripadnika Sektora kriminalističke policije zbog postojanja osnova sumnje da je dan ranije počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju. O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva. U toku je kriminalistička obrada.

