Užas u Hadžićima: Uhapšen maloljetnik zbog pokušaja ubistva

Autor:ATV
Policija je uhapsila sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da je na području Hadžića pokušao da ubije lice čiji su inicijali A.S, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.
Ovaj maloljetnik uhapšen je juče u 13.10 časova u akciji pripadnika Sektora kriminalističke policije zbog postojanja osnova sumnje da je dan ranije počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.
O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva.
U toku je kriminalistička obrada.
