Težak udes, prevrnulo se vozilo: Pet osoba povrijeđeno

Pet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 8:20 sati desila na magistralnom putu Konjic - Jablanica, u mjestu Ostrožac.

Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, u nesreći je pet osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Domu zdravlja Jablanica, dok je jedna osoba zadržana na liječenju.

"Prema informacijama kojima za sad raspolažemo nema životno ugroženih", ističe Ilijana Miloš.

Iz MUP-a HNK navode da je saobraćaj na ovoj dionici bio potpuno obustavljen nakon prevrtanja jednog od vozila, ali je u međuvremenu normalizovan.

Uviđaj su obavili nadležni policijski službenici, a okolnosti nesreće biće poznate nakon završetka istrage.