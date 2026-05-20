Težak udes, prevrnulo se vozilo: Pet osoba povrijeđeno

Pet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 8:20 sati desila na magistralnom putu Konjic - Jablanica, u mjestu Ostrožac.
Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, u nesreći je pet osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Domu zdravlja Jablanica, dok je jedna osoba zadržana na liječenju.
"Prema informacijama kojima za sad raspolažemo nema životno ugroženih", ističe Ilijana Miloš.
Iz MUP-a HNK navode da je saobraćaj na ovoj dionici bio potpuno obustavljen nakon prevrtanja jednog od vozila, ali je u međuvremenu normalizovan.
Uviđaj su obavili nadležni policijski službenici, a okolnosti nesreće biće poznate nakon završetka istrage.
