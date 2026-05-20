Logo
Large banner

Težak udes, prevrnulo se vozilo: Pet osoba povrijeđeno

Autor:

ATV
20.05.2026 10:49

Komentari:

0
Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено
Foto: Društvene mreže

Pet osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros u 8:20 sati desila na magistralnom putu Konjic - Jablanica, u mjestu Ostrožac.

Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, u nesreći je pet osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Domu zdravlja Jablanica, dok je jedna osoba zadržana na liječenju.

"Prema informacijama kojima za sad raspolažemo nema životno ugroženih", ističe Ilijana Miloš.

Iz MUP-a HNK navode da je saobraćaj na ovoj dionici bio potpuno obustavljen nakon prevrtanja jednog od vozila, ali je u međuvremenu normalizovan.

Uviđaj su obavili nadležni policijski službenici, a okolnosti nesreće biće poznate nakon završetka istrage.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Mostar

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Hronika

Preminula Dobrila Kukolj, bivši zatvorenik logora Jasenovac

47 min

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Banjalučki policajci uhapšeni zbog zelenašenja!

1 h

1
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Dervenćanin, kratežom ranio dvije žene

1 h

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Nastavak akcije "Karika": Uhapšeno jedno lice!

2 h

2

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner