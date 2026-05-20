Nastavak akcije "Karika": Uhapšeno jedno lice!

Jedna osoba iz Visokog je uhapšena u nastavku međunarodne akcije "Karika", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u nastavku međunarodne akciju „Karika“ u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, lišili slobode lice Dž.M. iz Visokog zbog sumnje da je izvršio krivična djela „Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta“ iz člana 178, „Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175 i ''Upoznavanje djece sa pornografijom'' iz člana 177, Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz MUP-a Srpske.

Po naredbama nadležnog suda, izvršeni su pretresi lokacija koje koristi lice lišeno slobode i tom prilikom su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela.

Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice je biti predato nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.