Logo
Large banner

Nastavak akcije "Karika": Uhapšeno jedno lice!

Autor:

ATV
20.05.2026 08:43

Komentari:

2
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Jedna osoba iz Visokog je uhapšena u nastavku međunarodne akcije "Karika", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u nastavku međunarodne akciju „Karika“ u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, lišili slobode lice Dž.M. iz Visokog zbog sumnje da je izvršio krivična djela „Iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta“ iz člana 178, „Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175 i ''Upoznavanje djece sa pornografijom'' iz člana 177, Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz MUP-a Srpske.

Po naredbama nadležnog suda, izvršeni su pretresi lokacija koje koristi lice lišeno slobode i tom prilikom su pronađeni predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih djela.

Nakon izvršene kriminalističke obrade, lice je biti predato nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija Karika

Visoko

MUP Republike Srpske

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Спровођење ухапшених у акцији Крика у ОЈТ Бијељина.

Hronika

Uhapšeni u akciji "Karika" predani u nadležnost OJT Bijeljina

5 d

0
У акцији "Карика" ухапшено шест особа због сексуалног искориштавања дјеце.

Hronika

U akciji "Karika" uhapšeno šest osoba zbog seksualnog iskorištavanja djece

1 sedm

0
Ubijen Damir Novak karikature

Region

Unuka ubijenog karikaturista: Policija je govorila - pazimo. Evo kako su nas pazili

3 mj

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

4 mj

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Usporen saobraćaj u ovom dijelu BiH zbog nezgode

17 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Policijski automobil učestvovao u saobraćajnoj nesreći: Nakon sudara udario u stub

17 h

0
Полиција Србија

Hronika

Skuterom pokosio djevojku na električnom trotinetu: Vozio bez vozačke dozvole

18 h

0
Несрећа код Новог Пазара. Смрскано возило у у мјесту Надумце. Аутомобил марке "Пасат" слетио у кањон Себечевске ријеке.

Hronika

Isplivao prvi snimak nakon teške nesreće kod Novog Pazara: Izvlače povrijeđene iz olupina

18 h

0

  • Najnovije

11

17

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

11

11

Amidžić: Uz aplauz naroda pala još jedna blokada, Srpska ne čeka i ne staje!

11

09

Umro bivši košarkaš Olimpijakosa koji je ispisao istoriju

11

04

Turističke agencije rade bez zastoja: Hantavirus i ebola ne brinu građane

11

03

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner