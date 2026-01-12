Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei objavio je na mreži Iks karikaturu koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trampa kao sarkofag koji se raspada.

Na zvaničnom nalogu iranskog vjerskog vođe objavljena je karikatura predsjednika SAD uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi Si-En-En.

Slika prikazuje američkog lidera kao drevni kameni egipatski sarkofag unutar grobnice ukrašene hijeroglifima.

Zastava SAD i državni grb SAD su nacrtani kao rezbarije na sarkofagu koji puca i raspada se uz prateći tekst koji glasi "Kao faraon".

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

Poruka objavljena uz karikaturu odnosi se na legendarne kraljeve poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz upozorenje da su i oni "svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine".

Takođe se pominju Reza Kan i Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.

- Ovaj čovjek koji sjedi tamo i sa arogancijom i prkosom sudi cijelom svijetu takođe bi trebalo da zna da su obično tirani i arogantni vladari svijeta, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine. I ovaj će biti svrgnut - navodi se u objavi ajatolaha Alija Hamneija, koji nastavlja da objavljuje poruke na mreži Iks uprkos prekidima komunikacija u Iranu.