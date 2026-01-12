Logo
Large banner

Hamnei objavio karikaturu Trampa: "Sarkofag koji se raspada"

Izvor:

Agencije

12.01.2026

07:59

Komentari:

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Foto: Office of the Iranian Supreme Leader

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei objavio je na mreži Iks karikaturu koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trampa kao sarkofag koji se raspada.

Na zvaničnom nalogu iranskog vjerskog vođe objavljena je karikatura predsjednika SAD uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi Si-En-En.

Slika prikazuje američkog lidera kao drevni kameni egipatski sarkofag unutar grobnice ukrašene hijeroglifima.

Zastava SAD i državni grb SAD su nacrtani kao rezbarije na sarkofagu koji puca i raspada se uz prateći tekst koji glasi "Kao faraon".

Poruka objavljena uz karikaturu odnosi se na legendarne kraljeve poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz upozorenje da su i oni "svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine".

Takođe se pominju Reza Kan i Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.

- Ovaj čovjek koji sjedi tamo i sa arogancijom i prkosom sudi cijelom svijetu takođe bi trebalo da zna da su obično tirani i arogantni vladari svijeta, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine. I ovaj će biti svrgnut - navodi se u objavi ajatolaha Alija Hamneija, koji nastavlja da objavljuje poruke na mreži Iks uprkos prekidima komunikacija u Iranu.

Podijeli:

Tagovi:

Ali Hamnei

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп разматра удар на Иран

Svijet

Tramp razmatra udar na Iran

12 h

0
Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Svijet

Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

13 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

16 h

0
Протести у Ирану: Пахлави позвао народ на улице, више од 2.600 приведених, расте број жртава

Svijet

Protesti u Iranu: Pahlavi pozvao narod na ulice, više od 2.600 privedenih, raste broj žrtava

23 h

0

Više iz rubrike

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Svijet

U srpskim zatvorima otkrivena "nevidljiva droga": Pogledajte kako su je unosili

1 h

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле

Svijet

Tramp prikazao sebe kao v.d. predsjednika Venecuele

1 h

0
Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Svijet

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

1 h

0
Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Svijet

Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner