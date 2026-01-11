Logo
Tramp razmatra udar na Iran

11.01.2026

20:58

Трамп разматра удар на Иран
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp početkom naredne sedmice biće upoznat s mogućim narednim koracima koje bi Sjedinjene Američke Države mogle preduzeti kao odgovor na dešavanja u Iranu, piše Vol strit džurnal, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako se navodi, sastanak s visokim predstavnicima administracije zakazan je za utorak, a na njemu bi mogle biti razmatrane različite opcije, uključujući vojne udare i uvođenje dodatnih sankcija Iranu.

Moguće mjere

Među mogućim mjerama spominje se i jačanje antivladinih izvora na internetu, kao i upotreba sajber-oružja protiv iranskih vojnih kapaciteta.

Tramp je tokom vikenda izjavio da Iranci "žele slobodu više nego ikad prije" te da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći, iako nije precizirao šta ta pomoć konkretno podrazumijeva.

U kontekstu rata u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine, ranijih američkih poteza prema Venecueli i hapšenja Nikolasa Madura, kao i rastućih tenzija oko Grenlanda, za koji Tramp pokazuje interes, u svijetu raste zabrinutost zbog mogućnosti novog ozbiljnog sukoba, ovog puta na Bliskom istoku.

