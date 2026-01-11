Eruptirao jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana

Jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana Kilauea na Havajima ponovno je snažno eruptirao izbacujući fontane lave visoke i do 12 metara.

Stručnjaci su izdali i upozorenje zbog visokih emisija gasova koje uzrokuju zagađenje vazduha u okolnim područjima.

Iz Američkog geološkog zavoda navode da vulkan Kilauea ušao u novu fazu intenzivne aktivnosti.

Pojačana seizmička aktivnost upućuje na to da bi ovo mogao da bude početak dugotrajnije erupcije.

Vulkan Kilauea, koji se nalazi u zatvorenom dijelu Nacionalnog parka Havajski vulkani, jedan je od najaktivnijih na svijetu.

Erupcije sa povremenim prekidima traju još od 23. decembra 2024. godine