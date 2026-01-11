Obilježene 32 godine od stradanja 56 boraca Vojske Srpske

Zdravko Umićević iz druge Čađavice 11. januara 1993. godine izgubio je tri brata, Ratka, Dragana i Đorđa. Svake godine porodice nastradalih dolaze na groblje da zapale svijeće rodbinu i komšije.

„Šta reći, za ovaj 11. januar, za nas porodice ovdje mogu reći slobodno crni januar“, kaže Zdravko Umićević, brat stradalih boraca.

„Na ovaj dan, tužni dan, svake godine dođem, brat mi je jedini ovdje, žalosno je toliko godina je prošlo tuga je u našim srcima“, kaže Nada Maksić, sestra poginulog borca.

Na današnji dan 1993. Banjane su napali pripadnici takozvane Armije BiH iz Cazinske krajine. Nakon napada, Novogradska brigada konsolidovala je redove i tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata učestvovala u odbrani Republike Srpske.

„Od velikog je značaja za opštinu Novi Grad, to je najveće stradanje boraca novogradske brigade toga dana 11. januara 1993“, kaže Marinko Gačić, predsjednik Boračke organizacije Novi Grad.

„Neprijatelj je iskoristio prostor između naša dva velika praznika Božića i Pravoslavne Nove godine, tako da su nenadajući se vjerovatno malo i popustila pažnja naših boraca tako da su iznenadili borci Petog korpusa nas na Suvoj međi“, rekao je Milorad Agbaba, predsjednik Skupštine Boračke organizacije, Novi Grad.

Opština Novi Grad 11. januar uvrstila je u kalendar obilježavanja važnih datuma.

„Pred njima je bio dugačak život većinom se tu radilo o mladim ljudima koji su jednostavno ušli u ozbiljan život. Ono što prije svega ne smijemo da zaboravimo njihovu veliku žrtvu , vjerujem da sve što su oni pojedinačno učinili posebno naša novogradska brigada je to da se Novi Grad nalazi u Republici Srpskoj da je sačuvan“, kaže Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.

Srpski borci stradali za slobodu uvijek treba da budu u sjećanju i molitvama, poruka je iz Novog Grada.