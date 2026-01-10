Srpska nastavlja da jača svoju poziciju na međunarodnoj sceni

Republika Srpska simbol je slobode. To je za Srbe prva pomisao u svim našim istorijskim dešavanjima i stradanjima, kaže prvi čovjek SNSD-a. Nastala je u miru, a odbranjena životima njenih najboljih sinova.

I sada, nakon 34 godine u miru i dostojanstveno gradi i jača svoju poziciju na međunarodnoj sceni.

"Mi živimo državu. Mogu oni da govore šta hoće. Da nam zabranjuju da govorimo, da sanjamo, da se ponašamo. Da koriste te gluposti. Sistem došao, neki stranac donio odluku smijenio legitimno izabranog predsjednika. Oni misle da je to način. Nije to način", kaže Milorad Dodik.

Na mapi međunarodnih odnosa, Srpska pokušava da pronađe svoje mjesto pod Suncem. Prostor za sebe, između sve većih pritisaka i tihih savezništava. Jedno od njih dolazi iz Budimpešte. Mađarska se u tom smislu izdvaja kao zemlja koja, prema ocjenama zvaničnika, ne nudi samo diplomatske, formalne odnose, već i političko razumijevanje. Upravo takva podrška, kažu, postaje važan oslonac u sve složenijim međunarodnim okolnostima.

"I zaista sada možemo reći da imamo velikog prijatelja koji ne samo deklarativno pruža podršku određenim promjenama. Već dobro razumije dešavanja u cijelom regionu, Republici Srpskoj, BiH, razumije procese i ima čvrstu odluku da pomogne. Da bude na našoj strani, strani istine", kaže Biljana Gutić Bjelica, ambasador BiH u Mađarskoj.

Mađarska nije samo naš saveznik. Ona je most između istoka i zapada. Poveznica između dvije svjetske sile, SAD-a i Rusije. Partnerstvo s' njom ne ogleda se samo u dobrim, međususjedskim odnosima. To je uspješan kanal komunikacije ka američkoj administraciji.

"Tako da je Mađarska ujedno i glas Republike Srpske u evropskom Parlamentu. I to je jako važno, jer određene strukture neoliberalne ,,vouk'' ideologije koja trenutno dominira u briselskoj administraciji treba da čuje i treba da se nadjača njihov glas kada su u pitanju neutemeljene kritike prema Republici Srpskoj", kaže Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

Mađarska nije jedina adresa. Ne treba zaboraviti i brojne posjete Rusiji i sastanke sa Vladimirom Putinom. Srpska posljednjih godina jača bilateralne odnose i sa drugim zemljama. Svemu tome doprinosi politika Milorada Dodika, kaže dekan banjalučkog fakulteta. Ako pogledamo Trampov stav, onda vidimo da Dodik ima dobre informacije i kanale tajne diplomatije.

"Upravo zahvaljujući toj tajnoj diplomatiji došlo je do relaksirane situacije kada su ukinute sankcije mnogim privrednim subjektima Republike Srpske. I da je to onaj pravac koji mi moramo njegovati", rekao je Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosti Univerziteta u Banjaluci.

Sa strane, taj proces nekima možda djeluje sporo, jer se Srpska bori da sačuva svoju nezavisnost. U današnjim vremenima ne poštuje se Dejtonski mirovni sporazum. Mnoga pravila su prekršena. Ali, put kojim ide Srpska je dobar, stav je to francuskog geopolitičara.

"Potrebna nam je međunarodna potvrda, ali ono što je pozitivno u svemu tome da Republika Srpska dosta dobro ide na tom putu, da su potpisali jedan dobar sporazum sa SAD-om i EU i to bi mogao biti put za Republiku Srpsku", kaže Eduard Huson, univerzitetski profesor i geopolitički analitičar.

Put ka široj međunarodnoj potvrdi ostaje dug i trnovit. Zvaničnici su saglasni u jednom. Srpska nastoji da svoju poziciju gradi strpljivo, kroz savezništva i sporazume, računajući da će joj upravo taj pristup donijeti veću vidljivost i stabilnije mjesto na međunarodnoj sceni.