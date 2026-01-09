"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

Pod sloganom "Živjeće ognjište", Republika Srpska obilježila je svoj dan u znaku trajanja i pamćenja.

Dan Republike Srpske 9. januar obilježava se prigodnim manifestacijama. Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Svečani defile, kao centralna manifestacija obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske u Banjaluci.

U defileu na Trgu Krajine 800 policijskih službenika razvrstanih u 14 ešalona i 11 motorizovanih ešalona. 1.931 učesnik iz civilnog sektora i iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona.