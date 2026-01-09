"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

Izvor:
ATV
09.01.2026
21:26
Komentari:0
Pod sloganom "Živjeće ognjište", Republika Srpska obilježila je svoj dan u znaku trajanja i pamćenja.
Dan Republike Srpske 9. januar obilježava se prigodnim manifestacijama. Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.
Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.
Svečani defile, kao centralna manifestacija obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske u Banjaluci.
U defileu na Trgu Krajine 800 policijskih službenika razvrstanih u 14 ešalona i 11 motorizovanih ešalona. 1.931 učesnik iz civilnog sektora i iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona.
Banja Luka
6 h1
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
9 h5
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
Najčitanije
00
00
22
57
22
52
22
46
22
41
Trenutno na programu