Princ Filip čestitao Dan Republike Srpske: "Sloboda i odgovornost kao temelj budućnosti srpskog naroda"

Izvor:

ATV

09.01.2026

15:37

Komentari:

3
Принц Филип честитао Дан Републике Српске: "Слобода и одговорност као темељ будућности српског народа"

Povodom obeležavanja krsne slave Republike Srpske, Svetog arhiđakona Stefana, i Dana Republike Srpske, princ-nasljednik Filip Karađorđević uputio je srdačne čestitke rukovodstvu i narodu Republike Srpske, ističući značaj duhovnog naslijeđa, istorijske povezanosti srpskog naroda i odgovornosti prema slobodi koja je teško stečena.

"Ovi dani nas podsjećaju na duboku duhovnu i istorijsku nit koja vijekovima povezuje srpski narod, na snagu vjere koja nas je očuvala u najtežim vremenima", poručio je princ-nasljednik Filip.

On je naglasio da se sloboda ne smije posmatrati kao nešto što je jednom zauvijek dato, već kao trajna obaveza.

„Slobodu, za koju su mnogi položili živote, ne smatramo datošću, već zadatkom, koji se čuva mudrošću, radom i odgovornom službom narodu i budućim pokoljenjima", istakao je princ-nasljednik.

U svojoj poruci, princ-nasljednik Filip osvrnuo se i na ulogu Republike Srpske u savremenom društvenom i političkom kontekstu, naglasivši značaj očuvanja identiteta uz doprinos miru i stabilnosti.

„Neka Republika Srpska istraje u naporu da, čuvajući svoj identitet i tradiciju, dâ svoj doprinos miru, pravdi i napretku, kao i stabilnosti i međusobnom razumijevanju među narodima", naveo je on.

Čestitku je zaključio porukom o zajedništvu i odgovornosti kao temeljima očuvanja nacionalnih vrijednosti.

„S vjerom u budućnost srpskog naroda, uvjeren sam da se samo slogom, radom i sabornom odgovornošću čuva ono što je teško stečeno", poručio je princ-nasljednik Filip.

Princ Filip Karađorđević

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (3)
