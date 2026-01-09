Kojić za ATV: Očuvanje Republike Srpske je zavjet svih nas

Za Republiku Srpsku treba da se borimo upravo onako kako su to radili naši očevi i djedovi devedesetih godina, rekao je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić u ATV specijalu.

"Sva žrtva koja je pretrpljena devedesetih godina ne smje biti uzaludna i to je naš osnovni zadatak. Stvaranje Republike Srpske je zavjet svih nas da se borimo za njeno očuvanje. Kada su u pitanju zajedničke institucije na nivou BiH, svakodnevno svjedočimo postojanju težnji koje su postojale i devedesetih godina u islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića, koja teži stvaranju islamske države ili, kako oni to zovu, unitarne BiH", rekao je Kojić.

Kako dodaje, bitno je spriječiti prenos nadležnosti na zajedničke institucije.

"Čak i benigni prenos nadležnosti može dovesti do ostvarenja tog njihovog cilja. Republika Srpska je svetinja, i ona mora da bude sačuvana", izjavio je Kojić.