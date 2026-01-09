Logo
Cvijanović: Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska!

09.01.2026

14:06

Komentari:

0
Цвијановић: Славна прошлост, сигурна будућност - Република Српска!
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je svim građanima Srpske 9. januar - Dan Republike Srpske.

- Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska - istakla je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.

Милорад Додик и Саво Минић

Društvo

Vesela atmosfera u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom

Podsjećamo, na Trgu Krajine u Banjaluci održan je svečani defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Željka Cvijanović

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
