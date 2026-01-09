Cvijanović: Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska!

09.01.2026
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je svim građanima Srpske 9. januar - Dan Republike Srpske.
- Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska - istakla je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.
Vesela atmosfera u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom
Podsjećamo, na Trgu Krajine u Banjaluci održan je svečani defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Slavna prošlost, sigurna budućnost - Republika Srpska!— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 9, 2026
Srećan Dan Republike svim našim građanima! pic.twitter.com/bK54gxtpiN
