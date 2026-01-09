Dodik za ATV: Srpska je najveća vrijednost, nije naivan pokušaj osporavanja

Tokom posljednjih deset godina mogle su se čuti različite priče o takozvanom građanskom uređenju u kojem bi Bošnjaci bili većinski narod i vladajuća raja, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u ATV specijalu.

"Mi se ne borimo protiv njih. Mi smo stvorili našu Republiku i ona je već utemeljena. Naša prava se moraju uvažavati i ona koja su nam oteta vraćaćemo, ma koliko taj proces bio težak, ili ćemo jednog dana donijeti odluku da uopšte ne učestvujemo u radu na nivou BiH. Smatram da ni Bošnjaci nisu zadovoljni stanjem u BiH. Imaju određenu imaginaciju da je sve ovdje njihovo, pa čak i naš hram. To je čista zabluda, a svi pogrešni koraci počinju upravo na takvim zabludama. Postoji uvjerenje da je sve njihovo, što jednostavno nije tačno. Potrebno je da gradimo odnose mira i stabilnosti", istakao je Dodik.

On je naglasio da se ne smijemo biti naivni i vjerovati da je riječ samo o osporavanju jednog datuma.

"Ovdje se radi o osporavanju cijele Republike Srpske i njenog postojanja. Kada se osporava Republika Srpska, osporava se i pravo srpskog naroda na postojanje", upozorio je Dodik.