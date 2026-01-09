Policijski orkestar izveo himne Republike Srpske i Srbije

Himnu Republike Srpske "Moja Republika" i himnu Republike Srbije "Bože pravde" na svečanom defileu povodom 9. januara - Dana Republike Srpske izveo je Policijski orkestar.

Himnu je izveo Policijski orkestar, nakon čega je uslijedila tradicionalna izvedba pjesme "Pukni zoro" koju je izveo policijski službenik Aleksandar Dulić i Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske.