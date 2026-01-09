Defile povodom Dana Republike Srpske, učestvovali i pripadnici SAJ-a

Na čelu prvog ešalona je pomoćnik komandanta SAJ-a Nikola Sužnjević. Za ratne zasluge jedinica je više puta odlikovana ordenom Nemanjića, ordenom Njegoša Prvog reda, medaljom Petra Mrkonjića i medaljom Zasluga za narod, a jedan broj pripadnika odlikovan je ordenom Miloša Obilića i medaljom majora Milana Tepića.

Republika Srpska Na svečanom defileu predstavljeni "Despot" i "Vihor"

Pripadnici ešalona SAJ-a nose "multicam" uniformu sa"multicam" jaknom, crvenu beretku i zelene rukavice, a naoružani su puškama "Skar", kao i pištoljima "Glok 17".