Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan proslavlja s ljubavlju i vjerom jer je Republika Srpska rođena na današnji dan i zato što je njen zaštitnik.
Dodik je danas prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom Svetog Stefana, koju je u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske
"Republika Srpska je rođena na današnji dan i Sveti arhiđakon Stefan je njen zaštitnik, zato ga danas slavimo s ljubavlju i vjerom", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
