Logo
Large banner

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

09.01.2026

12:04

Komentari:

1
Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da se Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan proslavlja s ljubavlju i vjerom jer je Republika Srpska rođena na današnji dan i zato što je njen zaštitnik.

Dodik je danas prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom Svetog Stefana, koju je u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Дан Републике Српске

Republika Srpska

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

"Republika Srpska je rođena na današnji dan i Sveti arhiđakon Stefan je njen zaštitnik, zato ga danas slavimo s ljubavlju i vjerom", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Republika Srpska

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

5 h

2
Мандић: 9. јануар - доказ посвећености Срба слободи, правди и миру

Region

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

5 h

0
Ево колико година робије чека пљачкаше златаре

Hronika

Evo koliko godina robije čeka pljačkaše zlatare

5 h

0
Нови Зејтинлик полагање вијенаца поводом Дана Републике

Republika Srpska

Položeni vijenci i cvijeće na ''Novom Zejtinliku''

5 h

0

Više iz rubrike

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

Republika Srpska

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

5 h

4
Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Republika Srpska

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

5 h

2
Нови Зејтинлик полагање вијенаца поводом Дана Републике

Republika Srpska

Položeni vijenci i cvijeće na ''Novom Zejtinliku''

5 h

0
Ковачевић: Нека је срећан наш Дан, наше Републике!

Republika Srpska

Kovačević: Neka je srećan naš Dan, naše Republike!

5 h

4
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner