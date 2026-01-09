Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

Na Trgu Krajine u Banjaluci počeo je svečani defile, dio proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Dan Republike Srpske 2026

U Banjaluci je počeo svečani defile povodom 9. januara - Dana Republike u kojem učestvuje više od 2.700 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske, te predstavnika javnog i civilnog sektora.

Svečani defile, koji se održava pod sloganom "Živjeće ognjište“, počeo je predajom raporta predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću uz postrojen Zastavni vod Počasne jedinice MUP-a Srpske koji prevodi komandir Vitomir Petričević.

Raport je Miniću predao Petričević uz pozdrav oficirskom sabljom i uz kompoziciju "Marš narodni heroji", u izvođenju Policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske.

Defileu na Trgu Krajine prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, ministri u vladama Republike Srpske i Srbije.

Prisustvuju i predstavnici diplomatskog hora, bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH i drugi predstavnici javnog, društvenog i političkog života Srpske, Srbije i regiona, kao i brojni građani.

U okviru svečanog defilea biće predstavljeno 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

Defile predstavlja simbol jedinstva, uređenosti i snage Republike Srpske, te je centralni događaj svečanosti povodom njenog najznačajnijeg praznika.

Defile povodom Dana Republike Srpske prate brojne domaće i strane medijske ekipe.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.